AFYONKARAHİSAR'DA BÜYÜK ZAFERİN KAHRAMANLARI ANILDI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da, Büyük Taarruz'un 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na il protokolü tarafından çelenk konuldu. Programda şehit mezarlarına da karanfil bırakıldı.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Kocatepe (Büyükkalecik) beldesi sınırları içindeki Büyük Taarruz emrinin verildiği bölgede tören düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar milletvekilleri AK Partili Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, CHP'li Burcu Köksal, MHP'li Mehmet Taytak, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, il müdürleri ilçe ve belde belediye başkanlarıyla askeri erkan katıldı.

Tören öncesinde AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu ile beraberindekiler İzmir'e gidecek olan bisikletlilerle bir süre sohbet etti. Ardından Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İzmir'e gidecek olan Türk bayrağını bisikletlilere teslim etti. Daha sonra törene geçen protokol üyeleri programa başladı. Afyonkarahisar Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, törende yaptığı konuşmada, Türk istiklal harbinin zirvesini teşhir eden Büyük Taarruz'un ilk gününde kahraman Türk ordusunun ve bağrından çıktığı yüce Türk milletinin tarihe altın harflerle yazdırdığı büyük zaferin 99'uncu yıl dönümünün haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Yüce milleti tarih sahnesinden silmeye çalışan düşmana karşı milletin ve kahraman ordunun sarsılmaz azmi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılan büyük zaferin taarruz emrinin 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'den Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği emirle başladığını dile getiren Alp, Türk milleti kendisini tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmana karşı Malazgirt'te, Mercidabık'ta, Mohaç'ta ve Kıbrıs'ta olduğu gibi yine bir ağustos ayında Büyük Taarruz ile tarihe altın harflerle yeni zafer yazdırmıştır. Akif'in dediği gibi emperyalizme karşı 'Dursun bu hayasızca akın' diyerek makus tarihine Sakarya'da 'dur' demiş, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri' emrini alan kahraman Türk ordusu şahlanarak düşmanı İzmir'de denize dökmüş ve zaferini pekiştirmiştir dedi.

Tören Piyade Yüzbaşı Barış Dinç tarafından katılımcılara Büyük Taarruz'da yaşananları anlatmasıyla sona erdi.

Daha sonra Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ve il protokolü, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada okunan Kur'an-ı Kerim ve Yüzbaşı Agah Efendi'nin hayatının anlatılmasından sonra il protokolü şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği ziyaretinden sonra il protokolü Büyük Taarruz Şehitliği'ne geçti. Burada da şehit mezarlarına karanfil bırakan il protokolü ve Sinanpaşa ilçe protokolü, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.