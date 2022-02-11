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Afyonkarahisar'da Futsal Okul Sporları müsabakaları başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Futsal Okul Sporları müsabakaları başladı

11.02.2022 15:46
Afyonkarahisar'da Futsal Okul Sporları müsabakaları başladı

Afyonkarahisar'da Futsal Okul Sporları Genç Erkekler ve Kızlar grup müsabakaları başladı.

Afyonkarahisar'da Futsal Okul Sporları Genç Erkekler ve Kızlar grup müsabakaları başladı.

Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki Tınaztepe ile Çiğiltepe Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara, Afyonkarahisar, Antalya, Isparta, İzmir, Kütahya, Konya, İstanbul, Manisa, Eskişehir, Aydın, Muğla ve Denizli'deki okullardan takımlar katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, açılış seremonisinde, müsabakaya katılan takımları Afyonkarahisar'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Yenilenin kazananı tebrik ettiği, fair-play kuralları çerçevesinde kazasız, sakatlıksız bir maç diliyorum."ifadesini kullandı.

Müsabakalarda dereceye giren takımlar, Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

Organizasyon 13 Şubat'ta tamamlanacak.

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Karahisar, Kocatepe, Denizli, Futsal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Futsal Okul Sporları müsabakaları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Futsal Okul Sporları müsabakaları başladı - Son Dakika
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