AGC'den Batı Antalya çıkartması

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Yönetim Kurulu, Antalya'nın Batı ilçelerine giderek belediye başkanlarıyla bir araya geldi, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu



İlk durak Kemer oldu



Mevlüt Yeni başkanlığında yönetim kurulu üyesi Haşmet Öyken, Cafer Eser, Şifa Çiçek ve İdris Taş ilk olarak Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti. Bazı meclis üyeleri ile birlikte Antalya Gazeteciler Cemiyeti yönetimini ağırlayan başkan Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin ikinci durağı Kumluca Belediyesi oldu. Başkan Mustafa Köleoğlu tarafından karşılanan Antalya Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, mesleki çalışmalar hakkında başkan Köleoğlu'na bilgi verdi. Köleoğlu da Kumluca ile ilgili sorunları aktararak Antalya Gazeteciler Cemiyeti yönetimine ziyaretten dolayı teşekkür etti.



İstişarede bulundular



Daha sonra rotayı Finike'ye çeviren Antalya Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile makamında bir süre görüştü. Sıcak bir havada gerçekleşen ziyaret yaklaşık 45 dakika sürdü. Heyet, ardından Demre'ye giderek belediye başkanı Okan Kocakaya bir araya geldi. Başkan Mevlüt Yeni ve yönetim kuruluna teşekkür eden Kocakaya, karşılıklı çalışabileceklerini belirtti. Antalya Gazeteciler Cemiyeti yönetiminin son durağı Kaş oldu. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan'ı ziyaret eden Antalya Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, medya ve Kaş üzerine istişarelerde bulundu. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş ile ilgili projeleri hakkında bilgi verirken yaz aylarında 60 binden 200 bine çıkan ilçe nüfusunun Türkiye turizminin geldiği noktayı gözler önüne serdiğine dikkat çekti. Mutlu Ulutaş, Kaş'ın yazın turizmin yanı sıra, kışın örtüaltı sebze üretiminde söz sahibi olduğuna dikkat çekerek" Kaş ekonomisi son iki yıldın önemli bir ivme kazandı. Turizmde oteller ve pansiyonların dışında günübirlik çok fazla ziyaretçimiz var. Buradan mutlu ayrılan her ziyaretçimiz, bizim en büyük tanıtım elçimiz oluyor" dedi.



Antalya Gazeteciler cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ise, Batı Antalya'nın tarım ve turizm sektörü kadar yerel medya açısından da da güçlü olduğunu, bölgede gazetecilik yapan üyelerinin taleplerini yerine getirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. Yeni, " Yerel gazetelerimiz ve internet haber portallarımız, sosyal medyanın güçlendiği bu dönemde doğru ve sorumlu habercilikle öne çıkıyorlar. Yazdıklarının arkasında durmak gazetecilik demektir. Bir gazeteci sosyal medyada yapıldığı gibi yazdığını silmez. Her yazılan tarihe düşen bir nottur, arşivdir. Bu da ciddi bir sorumluluk gerektirir. Biz Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu olarak tüm Antalya'nın olduğu gibi kentin batısında da şehrin en önemli STK'larından biri olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarda en büyük partnerlerimiz de yerel yöneticilerimizdir" dedi. - ANTALYA