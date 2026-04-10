Ağlayan anne, taş kesilen evlat! Canlı yayında dikkat çeken görüntü - Son Dakika
Ağlayan anne, taş kesilen evlat! Canlı yayında dikkat çeken görüntü

Ağlayan anne, taş kesilen evlat! Canlı yayında dikkat çeken görüntü
10.04.2026 14:48
Ağlayan anne, taş kesilen evlat! Canlı yayında dikkat çeken görüntü
Evlatlık alınan 26 yaşındaki İbrahim’in biyolojik babasını aramak istemesiyle başlayan kriz, canlı yayında duygusal anlara sahne oldu. Anne Güley’in sözleri ve gözyaşları gündem yarattı. Anne konuşurken İbrahim’in tepkisiz kalması ise sunucu Didem Arslan Yılmaz’ın da dikkatinden kaçmadı.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında yaşanan aile dramı izleyenleri derinden etkiledi. 8 yaşında evlatlık alınan İbrahim’in biyolojik babasını bulmak istemesiyle başlayan tartışma, canlı yayında gözyaşları ve sert sözlerle büyüdü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KONUŞTU

Programda duygusal anlar yaşayan anne Güley, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. “Ben böyle olmasını istemezdim. Ona da üzülüyorum kendime de üzülüyorum” diyen Güley, oğlunun geçmişine duyduğu özlemin kendisini de yıprattığını ifade etti.

Oğlunun “Babam yok, annem yok, çocukluğumu yaşayamadım” sözlerinden etkilendiğini söyleyen Güley, “Ben de anne baba görmedim. Dedem büyüttü beni. Seni ciğerime bastım oğlum” diyerek yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.

Ağlayan anne, taş kesilen evlat! Canlı yayında dikkat çeken görüntü

“BEN DE ÇOK ÜZÜLDÜM”

İbrahim ise annesinin sözlerine karşılık, “Üzülüyorum ama ben de zamanında çok üzüldüm. Annem kabul ediyorum ama benim ne çektiğimi bilemez” diyerek yaşadığı duygusal boşluğa dikkat çekti.

Anne konuşurken İbrahim’in tepkisiz kalması ise sunucu Didem Arslan Yılmaz’ın da dikkatinden kaçmadı.

Ağlayan anne, taş kesilen evlat! Canlı yayında dikkat çeken görüntü

NE OLMUŞTU?

8 yaşında evlatlık alınan İbrahim, “Üvey ailem beni hiç sahiplenmedi. Babamı bulmak istiyorum” sözleriyle gündeme gelmişti. Bu açıklama sonrası anne Güley, “Beni bu çocuktan kurtarın” diyerek programa başvurmuştu.

Canlı yayında taraflar karşı karşıya gelirken, İbrahim ailesinin kendisini hiçbir zaman ait hissettirmediğini savunmuş, “Bana hep yabancıymışım gibi davrandılar” demişti.

Anne Güley ise oğluna büyük fedakarlık yaptığını belirterek, “Çalıştım, borç yaptım, ona ev aldım. Büyüttük nankör çıktı” sözleriyle tepki göstermişti. “Ailesi gelmese bile onu burada bırakıp gideceğim” ifadeleri ise tartışmayı daha da büyütmüştü.

Son Dakika Didem Arslan Yılmaz Ağlayan anne, taş kesilen evlat! Canlı yayında dikkat çeken görüntü - Son Dakika

“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Telefonuna gelen “kredi“ mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı

Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol'daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
İstanbul'da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
Leyla'nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
Leyla'nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
SON DAKİKA: Ağlayan anne, taş kesilen evlat! Canlı yayında dikkat çeken görüntü - Son Dakika
