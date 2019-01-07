Ağrı En Fakir İllerden Biri Oldu

TÜİK
verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek payı yüzde 31,2 ile İstanbul
aldı, 12 bin 729 TL ile Ağrı
son üç sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) 2015-2017 İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla oranlarını açıkladı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek payı yüzde 31,2 ile İstanbul aldı İl düzeyinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; 2017 yılında İstanbul 970 milyar 189 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 31,2 pay aldı. İstanbul'u, 280 milyar 581 milyon TL ve yüzde 9,0 pay ile Ankara
, 191 milyar 468 milyon TL ve yüzde 6,2 pay ile İzmir
izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 2 milyar 787 milyon TL ile Tunceli
, 2 milyar 276 milyon TL ile Ardahan
ve 1 milyar 812 milyon TL ile Bayburt
yer aldı.
Ağrı son üç sırada yer aldı
GSYH'den en yüksek payı alan ilk üç il, 2017 yılında toplam GSYH'nin yüzde 46,4'ünü oluşturdu.
Kişi başına GSYH'de 2017 yılında, İstanbul 65 bin 41 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 64 bin 659 TL ile Kocaeli
ve 52 bin TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında,14 bin 185 TL ile Şanlıurfa
, 14 bin 80 TL ile Van
ve 12 bin 729 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı. - AĞRI