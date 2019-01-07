Son Dakika Haberleri: Ağrı En Fakir İllerden Biri Oldu

Ağrı En Fakir İllerden Biri Oldu

2 saat önce

TÜİK verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek payı yüzde 31,2 ile İstanbul aldı, 12 bin 729 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı.

Ağrı En Fakir İllerden Biri Oldu, System.String[]
TÜİK verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek payı yüzde 31,2 ile İstanbul aldı, 12 bin 729 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015-2017 İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla oranlarını açıkladı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek payı yüzde 31,2 ile İstanbul aldı İl düzeyinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; 2017 yılında İstanbul 970 milyar 189 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 31,2 pay aldı. İstanbul'u, 280 milyar 581 milyon TL ve yüzde 9,0 pay ile Ankara, 191 milyar 468 milyon TL ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 2 milyar 787 milyon TL ile Tunceli, 2 milyar 276 milyon TL ile Ardahan ve 1 milyar 812 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

Ağrı son üç sırada yer aldı

GSYH'den en yüksek payı alan ilk üç il, 2017 yılında toplam GSYH'nin yüzde 46,4'ünü oluşturdu.

Kişi başına GSYH'de 2017 yılında, İstanbul 65 bin 41 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 64 bin 659 TL ile Kocaeli ve 52 bin TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında,14 bin 185 TL ile Şanlıurfa, 14 bin 80 TL ile Van ve 12 bin 729 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:59 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul, Ağrı, Yaşam
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