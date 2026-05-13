Ağrılı atlet Eda Akdeniz Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrılı atlet Eda Akdeniz Türkiye şampiyonu oldu

Ağrılı atlet Eda Akdeniz Türkiye şampiyonu oldu
13.05.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Kros ve Bayrak Final Yarışmaları’nda 2 bin metre kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Ağrı Spor Lisesi öğrencisi Eda Akdeniz, büyük gurur yaşattı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, başarılı sporcuyu ve öğretmenlerini tebrik etti.

Ağrı Spor Lisesi 10. sınıf öğrencisi Eda Akdeniz, Mersin’de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Kros ve Bayrak Final Yarışmaları’nda elde ettiği başarıyla adından söz ettirdi. 2 bin metre yarışında Türkiye şampiyonu olan genç sporcu, hem okuluna hem de Ağrı’ya büyük gurur yaşattı. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de yayımladığı mesajla başarılı öğrenciyi kutladı.

Ağrılı atlet Eda Akdeniz Türkiye şampiyonu oldu

AĞRILI SPORCU TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Anadolu Yıldızlar Ligi kapsamında Mersin’de düzenlenen final yarışmalarında piste çıkan Eda Akdeniz, 2 bin metre kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğu elde etti. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı atlet, spor camiasından da takdir topladı.

Ağrı’da son yıllarda spor alanında önemli başarılar elde edildiğine dikkat çeken eğitim çevreleri, Eda Akdeniz’in başarısının diğer öğrencilere de ilham kaynağı olacağını ifade etti. Spor Lisesi öğrencisinin elde ettiği derece, kentte büyük sevinçle karşılandı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KÖKREK’TEN TEBRİK MESAJI

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek yaptığı açıklamada, Eda Akdeniz’in elde ettiği başarının Ağrı adına gurur verici olduğunu söyledi. Öğrencilerin eğitim hayatlarının yanında sportif alanlarda da önemli dereceler elde ettiğini belirten Kökrek, sporun gençlerin disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmasına ve özgüvenlerini geliştirmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Kökrek açıklamasında, “Eda Akdeniz’in Türkiye şampiyonu olması bizleri son derece mutlu etti. Gençlerimizin böylesine önemli başarılara ulaşması hem eğitim camiamız hem de ilimiz adına gurur kaynağı oluyor” dedi. İl Müdürü Kökrek ayrıca Spor Lisesi Müdürü Kerem Güngör ile öğrencinin başarısında emeği bulunan öğretmenleri de tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Haber: Servet Arslan

Yerel Haberler, Yerel, Spor, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Ağrılı atlet Eda Akdeniz Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet

06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:07:54. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrılı atlet Eda Akdeniz Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.