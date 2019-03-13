Son Dakika Haberleri: Ağrılı Öğrenciler Fizy Liseler Arası Müzik Yarışmasına Katılacak

Ağrılı Öğrenciler Fizy Liseler Arası Müzik Yarışmasına Katılacak

39 dakika önce

Ağrı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Ankara'da düzenlenecek olan 22. Fizy Liseler Arası Müzik Yarışmasına katılacak.

Ağrılı Öğrenciler Fizy Liseler Arası Müzik Yarışmasına Katılacak, System.String[]
Ağrı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Ankara'da düzenlenecek olan 22. Fizy Liseler Arası Müzik Yarışmasına katılacak.

Ağrı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmenleri Selçuk Boran ve Mehmet Ali Cildan'ın hazırladığı, Vali Süleyman Elban ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak'ın desteğiyle Ankara'da düzenlenecek olan 22. Fizy Liseler Arası Müzik Yarışmasına 8 kişilik öğrenci grubu katılacak. Yarışmada öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Şura salonunda 29-30 Mart tarihinde yapılacak olan elemelere birbirinden güzel şarkılar seslendirecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılacak elemeler de birinci olacak öğrenciler, 27 Nisan'da İstanbul Bostancı Gösteri Merkezinde düzenlenecek olan yarışma finaline katılmaya hak kazanacak. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:10 Kaynak: İHA

Ağrı, Ankara, Güncel
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