AHBAP soruşturmasında Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent tılsımlı gibiydi - Son Dakika
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AHBAP soruşturmasında Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent tılsımlı gibiydi

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Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Hüseyin Başaran’ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. 21 daire, 1 fabrika devrettiğini belirttiği Haluk Levent’in, kızının adını kullanarak duygusal istismar süreci yürüttüğünü öne süren Başaran, “Bir bartel havuzu oluşturduğunu ve yurt dışından fonlar geldikçe satın aldığı dairelerin parasını ödeyeceğini söyledi” dedi. Başaran, Levent için "Tılsımlı gibiydi" benzetmesinde de bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran’ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

“BİR BARTEL HAVUZU OLUŞTURDUĞUNU VE YURT DIŞINDAN FONLAR GELDİKÇE SATIN ALDIĞI DAİRELERİN PARASINI ÖDEYECEĞİNİ SÖYLEDİ”

Hüseyin Başaran ifadesinde şunları söyledi: "Haluk Levent ile 4 sene önce Trabzon'da otelin lobisinde tanışmıştık. Sonra 4 sene boyunca kendisini hiç görmedim. Bende telefonu dahi yoktur. 4 sene sonra bir mekanda karşılaştık. Bana daire satın almak istediğini söyledi. Bende tamam dedim. 2 gün sonra Göktürk'te bulunan satış ofisime geldi burada görüştük. Daireleri gezdi sonra ayrıldı. 2 gün sonra tekrar geldi. Toplu daire alımları yaptığını ve bu daireleri uluslararası yardım fonlarından gelen paralarla satın aldığını, benden de daire satın almak istediğini söyledi. Bir bartel havuzu oluşturduğunu ve yurt dışından fonlar geldikçe satın aldığı dairelerin parasını ödeyeceğini söyledi. Bana Yeliz Kaya'yı yurt dışındaki fonların temsilcisi olarak tanıttı. Dairelerin onun üzerine tescil edilmesi gerektiğini söyledi. Biz 4-5 gün içerisinde 3 veya 4 taşınmaz devrettik. Karşılığında herhangi bir para almadık. Vadeli senetler aldık. Hatta bir miktar parayı vadesi gelmeden ödeyince güven sağladı.

“KIZIMIN ADINI KULLANARAK DUYGUSAL İSTİSMAR SÜRECİ YÜRÜTTÜ”

Kızımın adını kullanarak sürekli duygusal bir istismar süreci yürüttü. Neredeyse her gün evime geliyordu. Bu şekilde peyderpey 21 daire, 1 fabrika devrettik. Bunlara dair sözleşmeleri sunduk. Bunlar karşılığında hep şahsi senetlerini verdi. Bize verdiği senetlerden Ahbap Derneği'nin kefil olduğu senet yoktur. Ayrıca dekontlarda da sunduğum gibi çok cüzi ödemeler yaptı"

“TAŞINMAZLARIN ESİN ÖNDER ÇAĞLAYAN'A DEVREDİLECEĞİNİ BİLMİYORDUM”

Başaran, "Esin Önder Çağlayan'ı tanımıyorum. Daha sonra kendisini ve şirketlerini araştırdım. Güçlü şirketler olduğunu öğrendim. Benim bir savunma sanayi şirketim yoktur. Sadece özel jet bakım hangarımızın bünyesinde olduğu MC havacılık şirketini ARCA havacılığa sattık. Sahibini bu vesileyle tanıdım. Benim bu 22 adet taşınmazın Esin Önder Çağlayan'a devredileceğinden haberim yoktur. Bu 22 taşınmazda ipotek yoktu. Zaten fon gelebilmesi için ipoteksiz olması gerektiğini söylemişti. Organize sanayi bölgesinde bulunan taşınmazın 'Globus' isimli şirkete devredileceğini Yeliz Kaya'ya devredilmeden önce öğrenmiştim ama ben 'Globus' şirketini halen Haluk Levent'in bahsettiği bartel sisteminin bir parçası olarak düşünüyordum. Bu 22 taşınmaz üzerinde şu anda ciddi ipotekler vardır. Globus ve Kanat şirketleri veya Esin Önder Çağlayan bu taşınmazlar üzerine ipotek tesis ederek kredi çekmişlerdir" dedi.

“‘BEN DE BURADAN KOMİSYONUMU ALIRIM’ DEDİ”

Başaran, sözlerine şu şekilde devam etti: "Haluk Levent bir gün bana Amerika'da bir iş insanından bahsetti. Bu kişiye tekne satabileceğimizi söyledi. Ben de buradan komisyonumu alırım dedi. Sonra bizden bir takım belgeler istediler, verdik ses seda çıkmadı. Ayrıca bana kendisi için bir jet satın almak istediğini söyledi. Benim jetimin satılık olduğunu bir şekilde öğrenmiş. Bana bir protokol getirdi. Sonra satış gerçekleşmedi. Protokole imza attım ama satış tabi ki gerçekleşmedi. Ayrıca biz alıcısı Yeliz Kaya olan muhtelif sayıda gayrimenkul satış protokolü de yaptık. Bu protokollerin konusu yaklaşık 100 taşınmazı içermektedir.

“DEVRETTİĞİMİZ TAŞINMAZLARIN PARASINI ALAMADIK; TILSIMLI GİBİYDİ”

Devrettiğimiz taşınmaz sayısı 22'dir. Diğer taşınmazları devretmedik. Devrettiğimiz taşınmazların da parasını alamadık. Yanlış hatırlamıyorsam 2 kere yukarıda bahsettiğim jeti kiralayarak seyahatler yaptı ancak bunların da parasını ödemedi. Haluk Levent ile aramızdaki ilişki 6-7 ay içerisinde bu boyutlara ulaştı. Tılsımlı gibiydi. Sadece 22 taşınmaz devrettik ama yukarıda bahsedilen protokoller imzalandı. Geniş ölçüde bir ilişki tesis edildi. Benim yurt dışında adıma kayıtlı olan hiç taşınmazım yoktur. Haluk Levent'in yurt dışında taşınmazı olup olmadığını bilmiyorum. Ben derneği de bilmiyorum. Kesinlikle bana yurt dışında bir taşınmaz devretmemiştir. Yurt dışında herhangi bir ticari ilişkimiz de olmadı" 

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ahbap AHBAP soruşturmasında Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent tılsımlı gibiydi - Son Dakika

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