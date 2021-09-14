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Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor - Son Dakika

Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor

14.09.2021 15:10
Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor, System.String[]

Ahilik Kültürü Haftası, Erzurum'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ahilik Kültürü Haftası, Erzurum'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Ahiliğin bir insanlık sanatı olduğunu söyleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, "Bu düzen Selçuklu ve Osmanlı'nın yapı taşlarından biri haline gelmiştir" dedi. Törende Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları temsili 'Şed Kuşanma' ritüelini sahneledi.

Tarihi Yakutiye Medresesi önünde düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası etkinliklerine Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, ESOB Başkanı Rasim Fırat, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı.

"Ahilik öğretmensiz bir halk üniversitesidir"

Açılış konuşmasını yapan ESOB Başkanı Rasim Fırat, ahiliğin bir insanlık sanatı olduğunu söyledi. Başkan Fırat şöyle dedi.

"Bu kurum, zamanla tüm Anadolu'da kabul görmüş bir sosyo-ekonomik düzen olarak Selçuklu ve Osmanlı'nın devlet felsefelerinin yapı taşlarından biri haline gelmiştir. Esnaf ve Sanatkar kesimi Ahilik kültürünün oluşturduğu, geliştirdiği ve bugüne kadar getirdiği sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ahilik, öğretmensiz bir halk üniversitesidir. Günümüz evrensel değerleri ile uyum gösteren benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesidir. Bu kadar gurur verici bir geçmişe sahip olan esnaf teşkilatımız, bugün Ülkemizin karşılaştığı sorunları aşmada köklerinden, geleneklerinden destek alarak güçlü çıkışlar yapmak ve topluma örnek olmak zorundadır."

Erzurum'daki Ahiler

Başkan Fırat ayrıca Erzurum'un Osmanlı döneminde ahilik kurumunun önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Başkan Fırat, "İlimizde önemli 2 Ahi yaşamış olup, bunlardan ilki Ahi Toman Baba'dır.

Şehrimizde Ahilik Teşkilatı 1300'lü yıllarda, Ahi Toman Baba tarafından kurulmuştur. İbni Batuta 1331'de Erzurum'a uğradığı zaman Ahi Toman Baba'nın tekkesinde konaklamıştır. Toman Babanın türbesi, Narmanlı Mahallesi Dere Sokakta bir evin bahçesindedir. Şehrimizin diğer önemli bir Ahisi ise Ahi Fahreddin ismi ile bilinmektedir. Mezarı ise Sığırcık Camiinin arkasında bulunmaktadır" diye konuştu.

Polat: Bu Kültürü Sürdürmeliyiz

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat ise "Ahi ahlakı ile ahlaklanmış, ahi dostları esnaf kardeşlerimizin Ahilik Haftasını kutluyor, bu vesileyle birlik ve beraberlik duygusunun büyüyerek devam etmesini diliyorum" dedi.

Vali Memiş: Ben Hep Yerel Esnafın Yanında Oldum

Vali Okay Memiş de konuşmasında ahilik kültürünün medeniyet tarihine bir armağan olduğunu belirtti. Ahilik kurumunun Anadolu'da kök salarak, varlığını yüzyıllar boyunca devam ettirdiğini ve Türk toplumunun toplumsal, ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel hayatını tanzim ettiğini anlatan Vali Memiş, "Temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik teşkilatı; Türk insanının mesleğini, sanatını, mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan, üretici-tüketici ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik oluşumdur. Fazileti ve çalışkanlığı esas alan Ahilik Teşkilatı Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Değişen sanayi ve ticaret hayatına rağmen ön gördüğü erdemlerle Türk Milleti'nin karakterini ortaya koymaktadır" dedi. Vali Memiş ayrıca Erzurum'un Ahilik kavramının beşiği kentlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu yansımayı bugünkü esnafımızda görmek mümkün. Çok iyi, işini bile, ahlaklı bir esnaf kesimimiz var. Ben de hep onların yanındayım ayakkabımı bile onlara yaptırıyorum, elbisemi onlara diktiriyorum" diye konuştu.

Şed Kuşanma Tören İlgiyle İzlendi

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Mehter Bölüğünün mini konseri ilgiyle izlenirken, Şehir Tiyatrosu oyuncuları da temsili 'Şed Kuşanma' törenini sahneledi.

Yılın Ahisine Plaket

Etkinliklerin ardından yılın Ahisi berber Köksal Sevinç ile mobilyacı kalfası Yakup Alan ile tornacı çırağı Mustafa Güven'e plaket ve ödülleri verildi. Tören sonunda katılımcılara pilav ikram edildi. - ERZURUM

Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor
Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor
Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor
Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor
Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor
Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor
Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor
Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor
Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor
Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor
Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor
Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor
Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor
Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor
Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor
Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor

Ahilik Kültürü Haftası, Erzurum, Ahilik, Esnaf, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ahilik Haftası törenlerle kutlanıyor - Son Dakika


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