Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor camiasının Abdullah hocayı kabullenmesi çok önemliydi, camia hocayı sahiplendi

"Avrupa takımları Baker, Flavio, Hugo ve Edgar'ı bu hafta Trabzon'da izleyecek"

" Abdullah Avcı, Türk futbolunda önemli yeri olan bir isim"

"Onlar Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ve Trabzonsporlu Alexander Sörloth " "Trabzonspor'da başarının sorumluluğu tüm paydaşların, olumsuzluğun sorumlusu ise başkanındır""Trabzonspor olarak temel prensibimiz yetiştirdiğimiz futbolculardan performans almak ve ekonomik anlamda yararlanmak" "Sörloth'a Yusuf Yazıcı'yı örnek gösteririm" "Sörloth, Avrupa'nın en iyi 5 forvetinden birisi" "Sörloth'un sonraki transferinden yüzde 20 pay alacağız" " Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray 'ın 5'te 1 bütçesine sahibiz, bu farkı taraftarımızın desteğiyle kapatıyoruz" "Kulüp 2004'ten beri ilk kez ikinci oldu ve Türkiye Kupası aldı" "Geçen sezon şampiyonluğu kaybetmemizde tarafsız olmanın etkisi var" "Abdullah hoca iyi başladı, devamı gelecek" "Transferde tek yetkili Abdullah Avcı"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'dan yeni transferlere, ekonomik yapıdan kulüp hedeflerine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Abdullah hoca hepimizin bildiği, tanıdığı, kariyerini ispatlamış, Türk futbolunda yeri olan bir hoca. Trabzonspor camiası sahiplenirse bırakmaz, camiamızın hocayı sahiplenmesi çok önemliydi. Hoca iyi başladı, devamı gelecek. Önümüzdeki haftalarda bunu göreceğiz" dedi.Sahadaki başarının yanı sıra ekonomik başarının da önemine vurgu yapan Ağaoğlu, "Bir futbol takımının başarısını sadece sportif olarak değerlendirmek yanlış olur. Milyon Eurolar harcayarak o sene ya da sonraki sene başarı elde edersiniz. Sportif başarının yanında ekonomik başarı da gösteremediğiniz zaman ilerleyen seneler size sıkıntı olarak geri dönüyor. Maalesef bunu en ağır yaşayan kulüplerden birisi de Trabzonspor oldu. Diğer kulüpler de bu sıkıntıyı belirli ölçülerde yaşıyorlar. Trabzonspor olarak temel prensibimiz kendi dinamikleri ve altyapısından yetiştirmiş olduğu futbolculardan hem performans olarak hem de ileride ekonomik olarak yararlanmak. Düşük bütçeyle transfer ettiğiniz futbolcuları geliştirerek hem takıma katkısı hem de satış ya da kiralık olarak gönderildiğinde ekonomik olarak katkısı önemli. Sürdürülebilir başarı da kendiliğinden oluşmuş oluyor" diye konuştu."SÖRLOTH'A YUSUF YAZICI'YI ÖRNEK GÖSTERİRİM" Geçen sezon takımda yer alan ve bu sezon farklı takımlara transfer olan oyuncular için Ahmet Ağaoğlu, "Sosa ve Novak başka bir takımın oyuncuları. Onların performanslarıyla ilgili değerlendirme yapmam doğru olmaz. Sörloth bizim marka elçimiz. Geliştirdiğimiz ve sattığımız bir oyuncu, çok önemli. Bir sonraki satışında da yüzde 20 gelir edeceğimiz bir oyuncu olduğu için sürekli bizim radarımızda ve temas halindeyiz. Sörloth farklı bir takıma, çok farklı bir lige ve çok iyi bir takıma gitti. Trabzonspor'daki performansını hemen orada da göstermesini beklemek fazla iyimserlik olurdu. Sert ve Viking yapısını dışarıya yansıtıyor olsa da Sörloth duygusal birisi. Belki de Sörloth gittiği yerde Ekuban'ı ve Nwakaeme'yi çok aramıştır. Sürekli onu motive ettim. Kendisine Yusuf Yazıcı'yı örnek verdim. 'Geçen yıl iyi bir sezon geçirmedi ve sakatlandı ama çok çalıştı. Bugün Avrupa'da adından söz ettiren bir oyuncu haline geldi. Sen de bu uyum sürecini atlatacaksın ve aynı başarıyı yakalayacaksın. Sen Avrupa'nın en iyi 5 forvetinden birisin' dedim. Marka elçisi olarak baktığımızda Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ve Trabzonsporlu Alexander Sörloth. Avrupa piyasasına onları biz parlatıp gönderdik" dedi."BAKER, FLAVIO, HUGO, EDGAR GİBİ İSİMLER AVRUPA TAKIMLARININ RADARINDA" Bordo mavili takımın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerin Avrupa takımlarının gündeminde olduğunu belirten Ağaoğlu, "Takımdaki oyuncularla ilgili benden negatif bir şey duyamazsınız. Baker, Flavio, Hugo, Edgar gibi isimler Avrupa takımlarının radarında. Belki de bu hafta bu isimlerle ilgili haberler duyacaksınız. Pandemi olmasına rağmen bu oyuncularımızı Avrupa'dan izlemeye gelecek sportif direktörler ve scout ekipleri var. Trabzon'a gelecekler" ifadelerini kullandı. "TRABZONSPOR'DA BAŞARININ SORUMLULUĞU TÜM PAYDAŞLARIN, OLUMSUZLUĞUN SORUMLUSU İSE BAŞKANINDIR"Sezon başında teknik direktör tercihinin Eddie Newton'dan yana kullanılması ve Abdullah Avcı ile görüşülmediğini söyleyen Ağaoğlu, "Perde arkasında çok fazla spekülasyonlar yapıldı. İşin doğrusuna bakıldığında farklı durumlar var. Spor aleminde önemli kulüplerde görülmemiş şeyler üzerinde konuşulması doğru değil. Olmamış bir şey üzerinden konuşmanın da bir yararı olmayacak. Kupa kazanmış bir hocayı gönderip başka bir hoca ile anlaştığınızda, aynı sonuçları aldığınız zaman nasıl eleştiriler gelirdi? Aldığınız karar başarıya ulaştığında sizden iyisi ve doğrusu yoktur. Alınan kararlar sonunda olumsuzluk yaşanırsa eleştirilerin hedefi siz olurunuz. Bu son derece doğaldır. Trabzonspor'da bir başarı varsa başarının paydaşları herkestir. Sportif başarıysa teknik direktörü, oyuncuları, sağlıkçısı, malzemecisi, taraftarıdır. Kulüple alakalı her türlü olumsuzluğun tek sorumlusu kulüp başkanıdır. Bu da son derece doğaldır. Kulüp başkanı olarak bunu bilmeniz lazım. 2004'ten beri ilk kez kulüp ikinci oldu ve Türkiye Kupası aldı. Bu bir başarıdır" diye konuştu. "ABDULLAH AVCI, TÜRK FUTBOLUNDA ÖNEMLİ YERİ OLAN BİR İSİM" Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Türk futbolunda önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Ağaoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Abdullah hoca hepimizin bildiği, tanıdığı, kariyerini ispatlamış, Türk futbolunda yeri olan bir hoca. Sistemi ve öncelikler belli. Hocanın önceliği takım savunması. Hemen takımın bu sisteme adapte olması kolay değil. Daha iki maç olmasına rağmen iki maçta da başarılı bir savunma uygulayan taktik anlayışı var. İlk geldiğinde 'Maç kazanalım, maç kazanma alışkanlığı elde edelim, sonrasında farklı bölgelerdeki sıkıntıları zaman içerisinde çözeriz' diye konuştuk. Camia tarafından benimsendi. Taraftar sahip çıktı, bu çok önemli. Trabzonspor'u diğer takımlardan ayıran en büyük özellik taraftarı. Pek çok açığımızı taraftarımızla kapatıyoruz. Gelir ve kadro maliyeti anlamında bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 5'te 1'ine sahibiz. Biz bu açığı taraftarımızla ve camiamızla kapatıyoruz. Pandemi döneminde taraftarımızdan uzak kalmamız bize pahalıya mal oldu. Geçen sezon kaybettiğimiz şampiyonlukta da pandemi sonrası taraftarsız olmamamızın da önemli bir payı olduğuna inanıyorum. Bugün Alexander Sörloth, Leipzig'e gitti ama Trabzonspor camiası onu sahipleniyor. Sosyal medyasında 2 bin 500 'e yakın yorum var ve hepsi Trabzonspor taraftarından. Leipzig taraftarından bir tane yorum yok. Trabzonspor camiası sahiplenirse bırakmaz. Camiamızın hocayı sahiplenmesi çok önemliydi. Hoca iyi başladı, devamı gelecek. Önümüzdeki haftalarda bunu göreceğiz" şeklinde konuştu. "TRANSFERDE TEK YETKİLİ ABDULLAH AVCI"

Transfer çalışmaları ile ilgili birkaç hafta sonra somut adımlar atılacağını söyleyen Ağaoğlu, "Transfer tamamen hocanın tasarrufunda. Hocamız ve izleme ekibinin birlikte yapacağı çalışma neticesinde ortaya çıkacak bir durum. Hocamızla 'Birkaç hafta geçsin, oyuncuların gerçek performanslarını görelim, maçlar kazanalım' diye konuştuk. Transferlerle ilgili kararını verecek" açıklamasında bulundu.