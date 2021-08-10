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Ahmet Sorgun ve Mustafa Kavuş Gazze Caddesi esnafıyla buluştu - Son Dakika

Ahmet Sorgun ve Mustafa Kavuş Gazze Caddesi esnafıyla buluştu

10.08.2021 17:07
Ahmet Sorgun ve Mustafa Kavuş Gazze Caddesi esnafıyla buluştu, System.String[]

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Taylan, Gazze Caddesi esnaflarını ziyaret etti.

Heyet ziyaretlerde, vatandaşlarla da sohbet etti. Esnaf ziyaretleri öncesinde Başkan Kavuş'u makamında ziyaret eden ve belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Ahmet Sorgun, Meram'da kısa süre içinde ortaya konan çalışmalarla yakalanan başarılar için Başkan Kavuş'a teşekkür etti.

MİLLETVEKİLİ AHMET SORGUN; "HER DAİM ESNAFIMIZIN YANINDA DURDUK, DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti'nin, kurulduğu günden bu yana vatandaşların talep ve beklentilerine her zaman hızlı çözümler üreterek her seçimden biraz daha güçlü çıktığını hatırlatan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, ziyaretleri hakkında yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; "Biz bugüne kadar yaptığımız ya da projelendirdiğimiz her hizmeti vatandaşlarımızın beklentilerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirdik. Tabi bunu gerçekleştirebilmek için her zaman sahada ve vatandaşlarımızla iç içe olma mecburiyetimiz var. Bizim sık sık yaptığımız bu ziyaretlerin temelinde bu anlayış var. Biz güçlü Türkiye hedefine vatandaşlarımızla birlikte el ele kol kola yürüyoruz. Bizi biz eden, diğer anlayışlardan farklı kılan şeyde budur. İşte bugün Meram'da esnaflarımıza yaptığımız ziyaretlerin temelinde bu anlayışımız var. Gazze Caddesi üzerinde bulunan esnaflarımız ve vatandaşlarımızla hasbihal ettik, sorunları ve talepleri noktasında istişarelerde bulunduk. Hemşehrilerimizin gerek hükümetimizin icraatlarından gerekse Meram Belediyesi'nin hizmetlerinden duyduğu memnuniyet bizleri bir kez daha gururlandırdı. Başta pandemi olmak üzere bizim dışımızdaki gelişmeler sebebiyle yaşanan sıkıntıları da el birliği ile aşacağız. Biz onlar için yine elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bugüne kadar desteklerimizle sıkıntı yaşayan esnaflarımızın yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz."

BAŞKAN MUSTAFA KAVUŞ; "HER GÜZEL HİZMETİN BAŞLANGIÇ NOKTASI; İSTİŞAREDİR"

Ziyaretlerinde, esnafların sadece ekonominin ve ticaretin değil toplumun da en temel direklerinden biri olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise bu sebeple her yönden çok faydalı olduğunu düşündükleri bu tip ziyaretleri sıklıkla gerçekleştirdiklerini söyledi. Esnaflar ve vatandaşlarla yaptıkları istişarelerin hizmet stratejilerini belirlemede büyük rol oynadığına da işaret eden Başkan Mustafa Kavuş, "Biz hizmet anlayışımız gereği, vatandaşlarla görüşmelerimizi belirli bir zaman dilimine sığdırmıyoruz. Haftanın yedi günü, günün 24 saati vatandaşlarımızla iç içeyiz. Bu ziyaretlerimizle de başta esnaflarımız olmak üzere her kesimden vatandaşlarımızla istişarelerde bulunma fırsatı yakalıyoruz. Bugüne değin bu ziyaretler, hizmet kalitemizin ve vatandaş memnuniyetinin artmasına maksimum fayda sağladı. Vatandaşlarımız, hem sorunlarını kolaylıkla anlatıp aktarabildikleri ve hızlı çözümler alabildikleri için bu ziyaretlerimizden çok mutlular. Esnaflarımız ve hemşehrilerimiz mutluysa biz de her daim mutluyuz. Bu nedenle ziyaretlerimiz ve görüşmelerimiz aynı hızda devam edecektir" diye konuştu.

Mustafa Kavuş, Ahmet Sorgun, AK Parti, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ahmet Sorgun ve Mustafa Kavuş Gazze Caddesi esnafıyla buluştu - Son Dakika


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