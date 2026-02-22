Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti - Son Dakika
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti

Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti
22.02.2026 07:44
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Kentte bir başka mahallede çıkan yine husumetli 2 aile arasındaki kavgada uzman çavuş dahil 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Şanlıurfa Viranşehir'de Hürriyet Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin katılmasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

10 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 1'i ağır 10 kişi, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİR BAŞKA MAHALLE DAHA KARIŞTI

Yardımcı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı.

UZMAN ÇAVUŞ DAHİL 7 KİŞİ YARALANDI

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir uzman çavuş ile 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 061400Ho 061400Ho:
    Kıymetli uzman çavuşum sen niye araya giriyorsun,bırak kavga üç gün sürecek değil ya nasılsa bitecek o zaman görevini yaparsın. 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
