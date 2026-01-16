Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Orman Şehidi Görkem Hasdemir'in Çocuklarını Karne Günü'nde Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Orman Şehidi Görkem Hasdemir'in Çocuklarını Karne Günü'nde Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Orman Şehidi Görkem Hasdemir\'in Çocuklarını Karne Günü\'nde Ziyaret Etti
16.01.2026 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Orman Şehidi Görkem Hasdemir'in çocuklarını karne gününde ziyaret ederek ilk karnesini alan oğulları Kuzey ve Demir Hasdemir'e hediyeler ve tebrik kartı takdim etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hediyeleriyle Orman Şehidi Görkem Hasdemir'in çocuklarının karne sevincine ortak oldu.

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı birinci döneminin sona erdiği karne gününde, 2021 yılında şehit düşen orman kahramanı Görkem Hasdemir'in ilkokul birinci sınıfa başlayarak ilk karnesini alan oğlu Kuzey Hasdemir'i ve Demir Hasdemir'i Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve beraberindeki heyet ziyaret etti. İlk karnesini alan şehit emanetleri Kuzey Hasdemir'e ve Demir Hasdemir'e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın tebrik kartı, mesajı ve hediyeleri Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu tarafından takdim edildi. Orman Şehidi Görkem Hasdemir'in çocukları karne gününde kendilerini unutmayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a tebrik kartı, mesajı ve hediyelerinden dolayı teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Köyceğiz, Karne, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Orman Şehidi Görkem Hasdemir'in Çocuklarını Karne Günü'nde Ziyaret Etti - Son Dakika

“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi 16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu

21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
19:21
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 22:28:54. #7.11#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Orman Şehidi Görkem Hasdemir'in Çocuklarını Karne Günü'nde Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.