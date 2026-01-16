Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Orman Şehidi Görkem Hasdemir\'in Çocuklarını Karne Günü\'nde Ziyaret Etti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hediyeleriyle Orman Şehidi Görkem Hasdemir'in çocuklarının karne sevincine ortak oldu.

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı birinci döneminin sona erdiği karne gününde, 2021 yılında şehit düşen orman kahramanı Görkem Hasdemir'in ilkokul birinci sınıfa başlayarak ilk karnesini alan oğlu Kuzey Hasdemir'i ve Demir Hasdemir'i Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve beraberindeki heyet ziyaret etti. İlk karnesini alan şehit emanetleri Kuzey Hasdemir'e ve Demir Hasdemir'e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın tebrik kartı, mesajı ve hediyeleri Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu tarafından takdim edildi. Orman Şehidi Görkem Hasdemir'in çocukları karne gününde kendilerini unutmayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a tebrik kartı, mesajı ve hediyelerinden dolayı teşekkür etti. - MUĞLA