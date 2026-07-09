AJA, yeni nesil kuyumculuk modelini franchise sistemiyle büyütecek - Son Dakika
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AJA, yeni nesil kuyumculuk modelini franchise sistemiyle büyütecek

AJA, yeni nesil kuyumculuk modelini franchise sistemiyle büyütecek
09.07.2026 13:48
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Altın takı, kaynak bileklik, piercing, kişiselleştirme ve minimal dövme hizmetlerini aynı mağaza deneyiminde birleştiren AJA, franchise sistemiyle Türkiye’de ve yurt dışında büyümeye hazırlanıyor. Marka, 3 yıl içinde 40 yeni mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

AJA, 3 yılda 40 yeni mağaza hedefiyle franchise büyümesini başlatıyor. Altın takı, kaynak bileklik, piercing, kişiselleştirme ve minimal dövme hizmetlerini aynı mağaza deneyiminde birleştiren AJA, franchise sistemiyle Türkiye’de ve yurt dışında büyümeye hazırlanıyor. Marka, 3 yıl içinde 40 yeni mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Deneyim odaklı ve yeni nesil mağazacılık yaklaşımıyla klasik kuyumcu formatından ayrışan AJA, franchise sistemiyle Türkiye’de ve yurt dışında büyümeye hazırlanıyor. AJA, altın takı, piercing, kaynak bileklik, kişiselleştirme ve minimal dövme hizmetlerini tek noktada birleştiren mağazalarında, deneyim odaklı bir modelle hizmet veriyor. AJA’nın mevcut mağazaları İstanbul’da Bağdat Caddesi, Galata, Kanyon, Maltepe Piazza, Nişantaşı, Vadistanbul ve Koru Florya’da, İzmir Alsancak’ta, Kocaeli ve Ankara’daki seçkin noktalarda yer alan ve 10 mağazadan oluşan ağını, 3 yıl içinde 40 yeni mağaza ulaştırmayı hedefliyor.

AJA, yeni nesil kuyumculuk modelini franchise sistemiyle büyütecek

MARKALI İŞLETME KURMAK İSTEYEN YATIRIMCILARI DAVET EDİYOR

AJA’nın büyüme planının merkezinde, yeni nesil kuyumculuk modeli yer alıyor. Marka, 14 ayar altın takı koleksiyonlarını kaynak takı uygulamaları, kişiselleştirme alanı AJA Craft, piercing ve minimal dövme deneyimleriyle aynı mağazada buluşturuyor. Bu model, ziyaretçilerin farklı ürünleri keşfetmesine, ürünü kendi tarzına göre kişiselleştirmesine ve aynı ziyaret içinde farklı hizmetlerden faydalanmasına olanak tanıyor.

AJA’nın franchise modeli, halihazırda 10 mağazada uyguladığı işleyen mağaza ekosistemine ve arkasındaki kuyumculuk birikimine dayanıyor. Bu yapıda gelir birden fazla kaleme yayılıyor. 14 ayar altın takı satışının yanında kaynak, piercing, minimal dövme ve kişiselleştirme gibi hizmetler ayrı gelir alanları oluşturuyor. Hizmet ağırlıklı bu kalemler, tek seferlik satışın ötesinde randevu ve tekrar ziyaret akışı yaratıyor. Program kapsamında açılacak mağazaların AJA’nın mevcut mağazalarıyla aynı marka standardı, hizmet akışı ve mağaza deneyimiyle çalışması hedefleniyor.

Franchise ile büyümeyi, kuyumculuk perakendesindeki değişimin bir parçası olarak değerlendiren AJA Kurucusu Mehmet Celal Koçer, “Geleneksel kuyumcu formatında mağaza ziyareti, çoğu zaman ürün seçimiyle sınırlı kalıyor. AJA’da geliştirdiğimiz model ise altın takıyı piercing, kaynak bileklik, kişiselleştirme ve minimal dövme gibi mağaza içi uygulamalarla bir araya getiriyor. Bu yapı, ziyaretçilerin farklı ürünleri keşfetmesine, tamamlayıcı alışveriş yapmasına ve aynı ziyaret içinde farklı hizmetlerden faydalanmasına imkân sağlıyor. Bu yapıyı, franchise modeliyle yeni lokasyonlara taşımayı hedefliyoruz” değerlendirmesini yapıyor. AJA’nın franchise modeli, perakende alanında yeni bir yatırım arayışında olan girişimcilere ve ailesiyle birlikte markalı bir işletme kurmak isteyen yatırımcılara hitap ediyor. Franchise yatırımı için farklı sektörleri değerlendiren ancak deneyim odaklı, ayrışan ve markalı bir perakende modeli arayan yatırımcılar için AJA, kuyumculuk alanında alternatif bir büyüme fırsatı sunuyor.

HEDEFTE AVRUPA VAR

AJA, yurt dışı büyüme planında özellikle Avrupa pazarına odaklanıyor. Marka, bulundukları ülkelerin pazar dinamiklerini, kültürünü ve tüketici alışkanlıklarını bilen ikinci ve üçüncü nesil Türk girişimciler ve yatırımcılarla yeni iş ortaklıkları kurmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, AJA’nın hem yerel kitleye hem de Türk diasporasına hitap edebilecek deneyim odaklı kuyumculuk modelini farklı pazarlara taşımasını sağlıyor. Franchise sistemi kapsamında yatırımcılara mağaza operasyonu, ürün akışı, görsel düzen, günlük işleyiş ve ekip yönetimi gibi başlıklarda destek sağlanıyor. Pazarlama desteği, sosyal medya içerik kütüphanesi, eğitim programı, saha desteği, randevu ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) araçları da sistemin parçası olarak sunuluyor.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILIYOR

AJA, franchise adaylarını lokasyon uygunluğu, mağaza ölçeği, bölgesel potansiyel, yatırım koşulları, operasyonel yapı ve marka standartlarına uyum gibi başlıklar üzerinden değerlendirecek. Başvuru sonrasında adaylarla yatırım tutarı, mağaza metrekaresi, finansal projeksiyonlar, altın ürün stoku, personel ihtiyacı ve açılış sürecine ilişkin detaylar paylaşılacak.

AJA’nın franchise başvuru süreci, ajajewels.com/pages/franchise adresinden yapılan online başvuruyla başlıyor. Onu tanışma görüşmesi, ön değerlendirme, finansal değerlendirme, sözleşme ve mağaza açılış adımları izliyor.

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Son Dakika Moda AJA, yeni nesil kuyumculuk modelini franchise sistemiyle büyütecek - Son Dakika

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