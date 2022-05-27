AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından '27 Mayıs Darbesi' açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından '27 Mayıs Darbesi' açıklaması

27.05.2022 12:25
AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından '27 Mayıs Darbesi' açıklaması

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığınca 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığınca 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, partisinin il başkanlığında yaptığı basın açıklamasında; millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye çalışan zihniyetin, demokratik yollarla seçilen yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak, seçilmiş yöneticileri tutukladığını ve tiyatrovari yargılamalarla masum insanları hukuk dışı şekilde darağacına gönderdiğini belirtti.

Üzerinden yıllar geçse de vesayetçi odakların varlığını devam ettirerek en son 15 Temmuz'da da benzer senaryoyu devreye sokmaya çalıştığını aktaran Başaran, "Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıralarının yaşatılması amacıyla Yassı Ada, ismi değiştirilerek 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olmuş, darbeci ve vesayetçi odaklar ise tozlu raflara gömülerek tarih olmuşlardır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Başaran sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıralarının yaşatılması amacı ile milletin evlatlarının yargılanarak idam edildiği Yassı Ada, ismi değiştirilerek 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olmuş, darbeci, vesayetçi odaklar ise tozlu raflara gömülerek tarih olmuşlardır. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesile ile; 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların Anadolu feraseti karşısında zavallı kalacağını, bu ülkede darbeler döneminin artık kapandığını, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor; demokratik ve müreffeh bir Türkiye'de yaşayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız." - BALIKESİR

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından '27 Mayıs Darbesi' açıklaması
AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından '27 Mayıs Darbesi' açıklaması
AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından '27 Mayıs Darbesi' açıklaması
AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından '27 Mayıs Darbesi' açıklaması
AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından '27 Mayıs Darbesi' açıklaması

YORUMLAR
500
AK Parti Ankara İl Başkanlığından '27 Mayıs darbesi' açıklaması AK Parti Ankara İl Başkanlığından '27 Mayıs darbesi' açıklaması
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından '27 Mayıs Darbesi' açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:31:54. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından '27 Mayıs Darbesi' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement