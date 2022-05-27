AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından '27 Mayıs Darbesi' açıklaması

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığınca 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, partisinin il başkanlığında yaptığı basın açıklamasında; millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye çalışan zihniyetin, demokratik yollarla seçilen yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak, seçilmiş yöneticileri tutukladığını ve tiyatrovari yargılamalarla masum insanları hukuk dışı şekilde darağacına gönderdiğini belirtti.

Üzerinden yıllar geçse de vesayetçi odakların varlığını devam ettirerek en son 15 Temmuz'da da benzer senaryoyu devreye sokmaya çalıştığını aktaran Başaran, "Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıralarının yaşatılması amacıyla Yassı Ada, ismi değiştirilerek 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olmuş, darbeci ve vesayetçi odaklar ise tozlu raflara gömülerek tarih olmuşlardır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Başaran sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıralarının yaşatılması amacı ile milletin evlatlarının yargılanarak idam edildiği Yassı Ada, ismi değiştirilerek 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olmuş, darbeci, vesayetçi odaklar ise tozlu raflara gömülerek tarih olmuşlardır. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesile ile; 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların Anadolu feraseti karşısında zavallı kalacağını, bu ülkede darbeler döneminin artık kapandığını, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor; demokratik ve müreffeh bir Türkiye'de yaşayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız." - BALIKESİR