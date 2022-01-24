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AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

24.01.2022 12:27
AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta AK Parti teşkilatları, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile aynı programda bulunan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta AK Parti teşkilatları, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile aynı programda bulunan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve partililer, Kocaeli Adliyesinde Özkoç, Erdoğdu ve Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ellibeş, milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanının ve milletin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak sanan bu aciz zihniyetin, bir kere daha kendisini gösterdiğini ifade ederek, "Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça büyük Türkiye'nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz." dedi.

AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Hakaret, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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