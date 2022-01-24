AK Parti Kocaeli teşkilatından Kabaş, CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta AK Parti teşkilatları, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile aynı programda bulunan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve partililer, Kocaeli Adliyesinde Özkoç, Erdoğdu ve Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ellibeş, milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanının ve milletin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak sanan bu aciz zihniyetin, bir kere daha kendisini gösterdiğini ifade ederek, "Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça büyük Türkiye'nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz." dedi.