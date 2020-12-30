AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen'den yeni yıl mesajı

30.12.2020 17:53
AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen'den yeni yıl mesajı, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yeni yıl mesajı yayımladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yeni yıl mesajı yayımladı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "Korona virüs başta olmak üzere birbirinden önemli ve etkisi devam eden gelişmelerin yaşandığı zor bir yılı geride bırakıyoruz. Bu münasebetle 2020 yılını bitirip 2021 yılına girmeye hazırlandığımız bu günlerde, öncelikle yeni yılınızı en içten duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve başarılar diliyorum. Kıymetli hemşerilerim; Türkiye olarak, 2020 yılı içerisinde bir yandan Korona virüs ile mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütürken, bir yandan da yatırımları, üretimi ve ticareti de arttırmaya devam ettik. Dünyanın pek çok ülkesinde ekonomiler durma noktasına gelmişken, Türkiyemiz de her gün yeni bir tesisi, yeni bir eseri ülkemize kazandırdık. Büyük ve güçlü Türkiye davamızla dev gibi eserlere imza attık, enerji alanında yaptığımız yatırımların neticelerini müjdelerle karşıladık, mazlum coğrafyaların dertlerine deva olduk. Refah, adalet ve barış için tüm dünyanın yardımına koştuk. Ülkemizden yardım bekleyen hiçbir mazlumu geri çevirmedik. Ayasofya'yı ibadete açtık. Hem bölgemizde, hem sınırlarımızı aşan coğrafyalarda adalet için mücadelemizi sürdürdük. Gerek iki devlet tek millet olarak gördüğümüz Can Azerbaycan'ın istiklal mücadelesine gerekse de salgın sürecinde tıbbi yardım bekleyen tüm ülkelere de aynı şekilde yardım elimizi uzattık. İnanıyoruz ki Türkiye dik duruşuyla, gönül coğrafyasıyla ve aziz milletiyle ay yıldızlı bayrağını her alanda en yükseklere çıkaracaktır. Yeni bir yıla girerken, bir yandan heyecanımız artıyor, bir yandan da umudumuz, gayretimiz, mücadelemiz güç kazanıyor. Yeni ve daha büyük hedeflere doğru kararlılıkla ilerliyoruz. 2021 yılı gerek ülkemiz için, gerekse de Aydınımız için yeni hedeflerin, yeni fırsatların, yeni hizmetlerin, yeni yatırımların yılı olacaktır. Bildiğiniz gibi Aydın'ımıza AK Parti iktidarı olarak son 18 yılda birçok yatırımda bulunduk. Sağlık alanında, ulaşım alanında, eğitim alanında ve benzeri bir çok alanda büyük ölçekte projelerimiz ile yatırımlarımız ortada. Hastaneler ortada, Şehir hastanesi inşaatımız hayırlısı ile başladı, Aydın - Denizli Otoyolu, İzmir - Aydın otoyolundan sonra büyük bir beklentiydi çok şükür o projemizi de hayalden gerçeğe ulaştırmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Efeler'de AYTER alanına Millet Bahçesi projemiz var, hali hazırda bitme aşamasına gelmiş Nazilli Millet Bahçesi projemiz var. Aydın Adalet Sarayı projemizi de inşallah çok yakın bir zamanda gerçekleştireceğiz. Çine Adnan Menderes Barajı, asırlık bir rüyaydı. Baktığınız zaman bölgeye ciddi bir katkı sağlıyor. Yıllık milyar TL'lerle ölçülen rakamlar ile çiftçimize katkı sağlıyor. Bugüne kadar vermiş olduğumuz birçok vaadimizi bir bir yerine getirmenin huzurunu, heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da hedefimiz, ülkemiz, milletimiz ve Aydın'ımız için güzel hizmetlerin devamını sizlerin dua ve desteğiyle sağlamak olacaktır. 2021 yılı, yepyeni ve büyük hedeflere koşan Yeni Türkiye için kilometre taşı bir yıl olarak tarihe geçecektir. Milletimizle beraber, kardeşliğimizle perçinlenerek ve bizi millet yapan değerlerimizi bir şuur halinde kuşanarak bu yıl daha da çok çalışacağız. Bu duygularla 2021 yılının sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin hakim olduğu, hayırlı ve bereketli bir yıl olması dileğiyle, sevgili hemşerilerimin yeni yılını kutluyor, yeryüzü cenneti Aydın'ımız ve Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Salgına karşı da Hükümetimizin yerinde ve zamanında aldığı tedbirlere uyalım. Sevdiklerimizin ve kendi sağlığımız için evde kalalım, sağlıklı kalalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Aldığımız tedbirlerle 2021 yılının salgının son bulduğu, sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum. - AYDIN

AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen'den yeni yıl mesajı

Ömer Özmen, Yeni Yıl, AK Parti, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen'den yeni yıl mesajı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İlk üretilecek yerli otomobili 5 milyona satın alan iş adamı Muzaffer Altıntaş, koronavirüse yenik düştü TFF Süper Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu
Son Dakika: Türkiye'ye çağ atlatacak gelişme! Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydusu uzaya fırlatılacak Son Dakika: Türkiye'ye çağ atlatacak gelişme! Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydusu uzaya fırlatılacak         
18:32
Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısı uyuşturucu bahanesine sığındı Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısı uyuşturucu bahanesine sığındı         
17:56
Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in katil zanlısının avukatından açıklama: Zorunlu olarak atandım Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in katil zanlısının avukatından açıklama: Zorunlu olarak atandım         
17:23
Balkondan düşen 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Balkondan düşen 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi         
17:15
Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı         
17:05
Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem         
16:48
2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı         
16:20
Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı         
15:41
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı         
14:01
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 19:00:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei