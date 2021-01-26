AK Parti Bağcılar 7. Olağan İlçe Kongresi - Son Dakika

AK Parti Bağcılar 7. Olağan İlçe Kongresi

26.01.2021 20:25

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Gündemi değiştirmek için valilere ve kaymakamlara saldırıyorlar.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Gündemi değiştirmek için valilere ve kaymakamlara saldırıyorlar. Valiler ve kaymakamlar militanmış. Ben buradan CHP Genel Başkanı'na söylüyorum, militan arıyorsan sen git İstanbul İl Başkanı'na bak." dedi.

Şenocak, Göztepe Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Bağcılar 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'de kongrelerin hep bayram havasında olduğunu söyledi.

Kuruluşundan bugüne AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığında görev alanlara, özellikle görevi bırakan İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve ekibine teşekkür eden Şencoak, yeni seçilecek ilçe başkanına ve yönetimine de başarı diledi.

Şenocak, İstanbul'da gelecek hafta ilçe kongrelerini tamamlayacaklarını, şubat ayı içerisinde de İstanbul il kongresini gerçekleştireceklerini bildirdi.

Konuşmasında CHP'yi eleştiren Şenocak, şunları kaydetti:

"CHP meşguliyet alanlarını başka alanlara kaydırmış. Partisi içindeki pislikler, adeta ağızlarına vurmuş. CHP Genel Başkanı'ndan milletvekillerine, il başkanlarına kadar bu süreci böyle yönetiyorlar. Gündemlerini değiştirmek için bir hafta önce kullandıkları, Cumhurbaşkanımıza yaptıkları edepsiz cümleleri her biriniz hatırlıyorsunuz. Gündemi değiştirmek için valilere ve kaymakamlara saldırıyorlar. Valiler ve kaymakamlar militanmış. Ben buradan CHP Genel Başkanı'na söylüyorum, militan arıyorsan sen git İstanbul İl Başkanı'na bak. 9 yıl militanlık çalışmasından ceza alan bir il başkanıyla çalışıyorsun. İlk önce sen git kendi rezilliğini temizle. Ne demişti, 'dağdaki teröristlere, komutan diyen' bir il başkanıyla çalışıyorsun. Daha önceden ne demişti 'Ermeni soykırımı var' diyen bir il başkanıyla çalışıyorsun. 'Devlet suç işledi' diyen bir il başkanıyla çalışıyorsun. Devlete seri katil deme cesareti gösteren, o edepsizlikleri milletin huzurunda söylemeye cesaret eden bir il başkanıyla çalışıyorsun."

AK Parti olarak bütün seçim çalışmalarında CHP'nin HDP ile ortak çalıştığını söylediklerini hatırlatan Şenocak, "Bunu inkar ediyorlardı. Esenyurt Belediyesindeki rezilliği gördüğünüz değil mi? Bundan sonra artık CHP değil CHDP'li bir belediyeden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenocak, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbulluya 1,5 yılda hizmet yapmadığını öne sürerek, meclis çoğunluğu elinde olan AK Parti'nin, belediye çalışmalarını engellemediğini, iş yapılsın diye şu ana kadar 19 milyon lira borçlanma yetkisi verdiğini anımsattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde israf yapıldığını iddia eden Şenocak, "Sürekli israf diye yırtındılar, hatırlıyorsunuz. Yenikapı'da şov üstüne şov yaptılar, araçları oraya çektiler. Halbuki bunlar hizmet araçlarıydı. Sürekli algı değiştirme gayretine bürünüyorlar." dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da, Bağcılar'ın başarılara alışkın bir ilçe olduğunu ifade ederek, başarılarda önemli katkısı olan İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve ekibine teşekkür ederek, yeni seçilecek yönetime başarılar diledi.

Kongrede İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da partililere seslendi.

Kongreye, eski ve yeni dönem milletvekilleri, İstanbul ve Sinop'tan ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ve delegeler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreler için hazırlanmış video mesajının gösterildiği kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra raporlar okunarak delegelerin oyuna sunuldu. Raporların kabul edilmesinin ardından, yeni AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı'nı belirlemek için seçime gidildi.

AK Parti Bağcılar 7. Olağan İlçe Kongresi
AK Parti Bağcılar 7. Olağan İlçe Kongresi
AK Parti Bağcılar 7. Olağan İlçe Kongresi
AK Parti Bağcılar 7. Olağan İlçe Kongresi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Bağcılar 7. Olağan İlçe Kongresi - Son Dakika


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