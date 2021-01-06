AK Parti Manisa İl Başkanlığı'ndan Sağlar, Ataklı ve Başbuğ hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti Manisa İl Başkanlığı'ndan Sağlar, Ataklı ve Başbuğ hakkında suç duyurusu

06.01.2021 16:43
AK Parti Manisa İl Başkanlığı'ndan Sağlar, Ataklı ve Başbuğ hakkında suç duyurusu, System.String[]

AK Parti Manisa İl Başkanlığı, Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı, Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Manisa Adliyesine gelen İl Başkanı Salih Hızlı ve yönetim kurulu üyeleri, Sağlar, Ataklı ve Başbuğ'un açıklamalarıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri" iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Adliyedeki işlemlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Salih Hızlı, milli iradeyi hazmedeyenler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci kimi zaman vesayetçi kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır. Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendine bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur." dedi.

Hızlı, Türk milletinin iradesine kast edenlere gereken cevabı verdiğini hatırlatarak, hakkında suç duyurusunda bulundukları kişilerin söylemlerinin ve yaklaşımlarının iyi niyetli olmadığını ifade etti.

Türk milletinin vesayete, darbeye ve terör örgütlerine hak ettiği dersi verdiğine dikkati çeken Hızlı, "Türkiye'nin 81 vilayetindeki AK Parti teşkilatları olarak biz de yapılan bu saldırıları; demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak, suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı'nın basın açıklamasına AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katiöz, meclis üyeleri ve partililer de katıldı.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı'ndan Sağlar, Ataklı ve Başbuğ hakkında suç duyurusu

Alparslan Türkeş, Fikri Sağlar, Balıkesir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Manisa İl Başkanlığı'ndan Sağlar, Ataklı ve Başbuğ hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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