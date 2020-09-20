AK Parti Bigadiç 7. Olağan İlçe Kongresi - Son Dakika

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, AK Parti 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

Kovid-19 tedbirleri alınarak gerçekleştirilen kongreye AK Parti Bölge Koordinatörü Denizli Milletvekili Şahin Tin, Balıkesir Milletvekili ve MKYK Üyesi Yavuz Subaşı, Balıkesir milletvekilleri Belgin Gökçe Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Adil Çelik ve Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, gençlik ve kadın kollarının yöneticileri, ilçe belediye başkanları, partinin ilçe başkanları, belediye meclisi üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Kongrede konuşan AK Parti Bigadiç İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, "Bıkmadan, yorulmadan birbirimizi kırmadan omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bu dava kutlu dava, bu yol kutlu yoldur. Aldığımız sorumluluğun vebalini asla unutmayacağız. Bu yolda Rabb'im hepimize güç kuvvet versin, Rabb'im utandırmasın." dedi.

Tek adayla gidilen seçimde Akbıyık, göreve yeniden getirildi.

Neşet Akbıyık başkanlığındaki ilçe yönetim kurulunda Hasan Direk, Mehmet Tosun, Şaban Şen, Ercan Kartal, Hüseyin Nisan, Nagihan Ünal, İbrahim Duru, Kübra Yüksek, İsa Aslan, Evrim Ayhan, Mustafa Özçam, Uğur Taşgın, Saygın Ünal ve Mehmet Demircan yer aldı.