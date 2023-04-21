AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı

21.04.2023 16:09

Adana'da AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli tutuklandı. Saldırgan, dün yakalandığı sırada gazetecilerin yönelttiği "Niye yaptınız?" sorusunu, "Atatürk için yaptım. CHP binasına sıktılar" diyerek yanıtlamıştı.

Dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, AK Parti İlçe Başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi. Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu, deprem nedeniyle orta hasar alan ve tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

TUTUKLANDI

İsminin E.K. (24) olduğu öğrenilen saldırgan, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan bugün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK Parti Çukurova ilçe binasına ateş açan saldırgan tutuklandı

"ATATÜRK İÇİN YAPTIM"

Öte yandan, yakalandıktan sonra polis arabasındayken gazetecilerin "Niye yaptınız?" sorusuna yanıt veren saldırgan, "Atatürk için yaptım. CHP binasına sıktılar" dedi. "Kim sıktı?" sorusunu da, "Bilirler kimin sıktığını" şeklinde yanıtladı.

AK Parti Çukurova ilçe binasına ateş açan saldırgan tutuklandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • cemal aslan: Atatürk için yapmış mış. Peşinden gittiğin adamlar istiklal marşını bile bilmiyor. Atatürke etmedikleri hakaret kalmadı, Atatürk ilkelerinin aksi vaatlerde bulunuyorlar farkında bile değil. Cevap Yaz 13 11 Yayından Kaldır
  • mustafa kemal ünal: akepeli değilse ben bir şey demiyorum bakın yarın öbür gün sokaklarda göreceksiniz 0 0 Yayından Kaldır
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AK Parti'li Turan: Alevi de Sünni de birbirinin yegane hamisidir AK Parti'li Turan: Alevi de Sünni de birbirinin yegane hamisidir Erdoğan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu Erdoğan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu

AK Parti, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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