AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı

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Dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, AK Parti İlçe Başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi. Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu, deprem nedeniyle orta hasar alan ve tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

TUTUKLANDI

İsminin E.K. (24) olduğu öğrenilen saldırgan, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan bugün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ATATÜRK İÇİN YAPTIM"

Öte yandan, yakalandıktan sonra polis arabasındayken gazetecilerin "Niye yaptınız?" sorusuna yanıt veren saldırgan, "Atatürk için yaptım. CHP binasına sıktılar" dedi. "Kim sıktı?" sorusunu da, "Bilirler kimin sıktığını" şeklinde yanıtladı.