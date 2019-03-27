Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Evliya Çelebi Filmi

AK Parti'den Evliya Çelebi Filmi

17 dakika önce

AK Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimler kampanyasındaki son reklamı olan "Evliya Çelebi" filmi büyük beğeni topladı.

AK Parti'den Evliya Çelebi Filmi, System.String[]
AK Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimler kampanyasındaki son reklamı olan "Evliya Çelebi" filmi büyük beğeni topladı.

Seyahatname'nin yazarı olan büyük gezgin Evliya Çelebi'nin beş asırlık yolculuğunda karşılaştığı olayların ele alındığı filmde AK Parti ile geçmişin hayal ve projelerinin hayat bulduğu anlatılıyor. Doğum günü ile eş zamanlı olarak yayınlanan filmde Evliya Çelebi, yolculuğuna "Bağdat Fatihi" ünvanlı 4. Murat döneminde başlıyor ve Revan Seferleri'ni takip ediyor. Ardından Osmanlı ile güven ve emniyete kavuşan coğrafyalardan geçen seyyah, Sultan Abdülhamit'in Hicaz'a kadar yaptığı demiryolu güzergahında katarlı trenle birlikte görülüyor. En son Kurtuluş Savaşı'nı Vecihi Hürkuş'un mücadelesiyle izleyen Evliya Çelebi; günümüzde, geçmişte düşünülmüş projelerin 17 senede AK Parti icraatlarıyla hayat bulduğuna şahitlik ediyor.

Evliya Çelebi prestij filmi, daha önce de çok ses getiren Zümrüd-ü Anka filmini yapan AK Parti resmi ajansı Yine Ajans tarafından hazırlandı. AK Parti'nin yerel seçim kampanyası doğrultusunda son reklamı olacak filmin çekimleri Türkiye, Mısır ve Fas'ta çeşitli platolarda gerçekleştirildi. Post-prodüksiyon aşaması Los Angeles, Mumbai ve İstanbul'da gerçekleşen ve yaklaşık 500 kişilik bir kadroyla çalışılan film iki ayda tamamlandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:40 Kaynak: İHA

Evliya Çelebi, AK Parti, Politika
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