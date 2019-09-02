Son Dakika Haberleri: AK Parti'den ihraç talebi
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AK Parti'den ihraç talebi

3 saat önce

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

AK Parti'den ihraç talebi, System.String[]

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısında oy birliğiyle alınan kararla, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Öte yandan, eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ile eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin de kesin ihraç talebiyle il disiplin kurullarına sevk sürecinin işletileceği öğrenildi.

Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:28 Kaynak: AA
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