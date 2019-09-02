AK Parti'den ihraç talebi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ahmet Davutoğlu'nu ihraç sürecine götüren kriz neden başladı, nasıl bu noktaya geldi?

AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama

Kuzuyu kapan kurt, vatandaş kamerasına yakalandı

Batman otogarında oğlu öldürülen baba: 50 bin TL verdik kalan 100 bin TL kan parasını vermek için ailece çalışıyorduk