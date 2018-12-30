Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıklaması

25 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgemizde en önemli unsur huzur ortamı. Huzur ortamının pekişmesiyle sosyal faaliyetlerin canlandığını görüyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıklaması, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgemizde en önemli unsur huzur ortamı. Huzur ortamının pekişmesiyle sosyal faaliyetlerin canlandığını görüyoruz." dedi.

Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Hesarek Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayak yarışması ödül töreninde yaptığı konuşmada, Hesarek'in Bingöl için çok önemli bir yer haline geldiğini söyledi.

Kayak merkezinin çevre illere de kayak imkanı sunduğunu işaret eden Yılmaz, "Geçmişte kış günleri daha sıkıcı geçerdi, çok fazla aktivite bulunamazdı. Ama bugün çok şükür Bingöl'den ve çevre illerden çok sayıda kardeşimiz burada. Diyarbakır'dan, Adıyaman'dan, Batman'dan, İstanbul'dan gelen arkadaşlarımızı burada görmekten büyük bir mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kayak yarışmasında dereceye giren sporcuların ileri de daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını belirtti.

Bingöl'ün tabiat turizmine çok uygun bir yer olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Son 15 yılda hükümetimizin yatırımlarıyla bu potansiyel harekete geçmeye başladı. Günlerimiz hep böyle güzel olsun, huzur içinde olsun. Bölgemizde en önemli unsur huzur ortamı. Huzur ortamının pekişmesiyle sosyal faaliyetlerin canlandığını görüyoruz. Hem ekonomik hayatın, hem sosyal hayatın gelişmesi bakımından huzur olmazsa olmaz. Birliğimize, beraberliğimize, huzurumuza sahip çıkarak geleceğe çok daha güçlü bir şekilde yürümeye devam edeceğiz inşallah."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:24 Kaynak: AA

Bingöl, Huzur, Cevdet Yılmaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! MHP, 15'i İl Olmak Üzere 402 Adayını Daha Açıkladı Sarıkamış'ta Teleferik Arızası: Onlarca Kişi 2 Bin 622 Metrede Mahsur Kaldı

Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Olacak? Ağabeyini Boğazından Defalarca Bıçaklayarak Öldürdükten Sonra Tuvalete Gömen Caninin İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 16:49:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]