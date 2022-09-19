AK Parti'li Sarıeroğlu, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Gazilerimiz bizim ortak değerimiz, Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyerek canlarını siper eden, ortaya koyan gazilerimizi bu vesileyle huzurlarınızda anmak istiyorum." dedi.

Sarıeroğlu, Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfını ziyaret etti.

Jülide Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Merkezi'nde Sosyal Politikalar Başkanlığı bünyesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Birimi'nin bulunduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e İstiklal Mücadelesi'ndeki önderliği sebebiyle Müşirlik rütbesi ve Gazilik unvanının verildiğini hatırlatan Sarıeroğlu, "Gazilerimiz bizim ortak değerimiz, Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyerek canlarını siper eden, ortaya koyan gazilerimizi bu vesileyle huzurlarınızda anmak istiyorum." diye konuştu.

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem AK Parti'deki hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki birimlerin koordineli olarak şehit aileleri ve gazilere yönelik her türlü konuyu çok yakından takip ettiğini söyledi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ziyaretleri dolayısıyla Sarıeroğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Sarıeroğlu'na ziyaretinde, Hatay Milletvekili ve AK Parti Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Birimi Başkanı Hacı Bayram Türkoğlu da eşlik etti.