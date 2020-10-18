AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika

AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi

18.10.2020 17:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin önündeki 10 yılına büyük bir tarih yazmaya aynı şekilde devam edeceğiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye'nin önündeki 10 yılına büyük bir tarih yazmaya aynı şekilde devam edeceğiz." dedi.

Bakan Soylu, Şırnak Şehir Stadında düzenlenen AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, son yıllarda gerçekleştirilen yatırımların 10 yıl önce hayal bile edilmediğini söyledi.

Dünyanın en büyük havalimanı ve köprüsü ile yerli otomobil ve helikopter yapacaklarını söylediklerinde bazı kesimlerin burun kıvırdığını dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı operasyonlarıyla bu ülkenin huzurunu bozmaya çalışanlara müsaade etmedik. Yıl 2020 Allah şahittir, AK Parti'nin ortaya koyduğu millet, devlet ve kardeşlik şuuruyla geldiğimiz noktada 2030 yılında 'nasıl bunlar oldu.' diyecekler. 2020 yılında bize bugün burun kıvıranlar, bundan 10 yıl sonra hayal kırıklığına uğrayacak. Bunu sağlayacak, gerçekleştirecek AK Parti kadrolarıdır. Onun için durmak yok. Hep birlikte liderimiz Erdoğan'ın önderliğinde çalışacağız, gayret edeceğiz. Türkiye'nin önündeki 10 yılına büyük bir tarih yazmaya aynı şekilde devam edeceğiz. Kıymetli Şırnaklı hemşehrilerim Türkiye'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı çok işi var."

"Bizim siyasetimiz kana, göz yaşına inat kardeşliğe çağrıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de konuşmasında terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılarla bölgeye ve halkına verdiği zarara değindi.

Genç kızların hayallerini, delikanlıların umutlarını gerçekleştirmek için yola çıkmış siyasi bir teşkilat olduklarını işaret eden Kandemir, AK Parti ile dünyada yeni bir siyaset dilini inşa ettiklerini söyledi.

Kongre sürecini Şırnak'tan başlatmalarının önemini vurgulayan Kandemir, "Onun için bugün burayı hıncahınç dolduran tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bizim siyasetimiz kana, gözyaşına inat kardeşliğe çağrıdır. Rabb'im birliğimizi beraberliğimizi daim kılsın." dedi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik Kürtçe yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı döneminde Şırnak ve ilçelerine her alanda büyük hizmetler yapıldığını vurgulayarak, şehrin kalkınması için büyük çaba sarf etmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye katılmasının şehre verdiği önemi gösterdiğini belirterek, "AK Parti siyaseti sıradan bir sistem siyaseti değildir. Bizler bu toplumun huzuru için geceli gündüzlü çalışıp canımız pahasına dahi de olsa Şırnak'ı hak ettiği güzel yerlere getirme derdindeyiz." ifadesini kullandı.

Kongre sonucunda İbrahim Halil Erkan yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi

Erkan Kandemir, AK Parti, Şırnak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika


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