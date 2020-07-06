AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel yönetimler yasa teklifi hazırlığına ilişkin, "Yasa çalışmalarındaki temel amacımız, şehirlerimizi geleceğe taşıma yönünde, yerel yönetimleri çok daha güçlü hale getirmek ve halka hizmet standardımızı daha da yükseltmektir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel yönetimler yasa teklifi hazırlığına ilişkin, "Yasa çalışmalarındaki temel amacımız, şehirlerimizi geleceğe taşıma yönünde, yerel yönetimleri çok daha güçlü hale getirmek ve halka hizmet standardımızı daha da yükseltmektir. Bu sebeplerden belediyelerimiz bu yasadan son derece memnun olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
Antalyaspor'da Lukas Podolski 4 hafta forma giyemeyecek

Kayseri'de kaldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, AK Parti olarak, yerel yönetimler için yasa teklifi hazırladıklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, büyükşehir, il, ilçe, belde belediyelerinden ve alanında uzman kişilerden oluşan bir ekiple yasa taslağını tamamladıklarını belirtti.

Muhalefet belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile muhatap olmak istedikleri için görüşmeler olduğunu, daha sonra da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir grup oluşturulduğunu ve bu kişilerle devam edilmesine karar verildiğini anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu belediyeler de yasa teklifi ile ilgili görüşler bildirdiler ama keşke 'CHP olarak teklifimiz bu' deselerdi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in teklifi hariç diğerlerinde hiçbir şey yok. Hele hele Ankara Büyükşehirdeki arkadaş, 'Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı tanınsın' diyor, başka da bir şey demiyor. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı tanınsın demek Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde şerh koyduğu maddeleri kaldırın ki yerel yönetimlerin bağımsız, özerk yapısını sağlayın, kendi başına bağımsız birer kurum olsunlar demektir. Bunun arkasından federasyona gidilsin demek. Arkasından da referandumlarla ülkeden koparmak demek. Bunu Türkiye'de herkes bilir. Hele de bu teklifin milliyetçi olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanından gelmesine açıkça söylüyorum, hayretler içinde izliyorum."

"Belediyelerimiz yeni yasadan memnun olacak"

Yasanın belediyelerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlandığını ve belediyeleri rahatlatacağını ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bu yasa içinde büyükşehir, ilçe belediye ilişkileri, yetki devirleri, Anadolu'daki büyükşehirlerin ve ilçelerin bütçelerinin geliştirilmesi, finansman desteği, eskiden şikayet konusu olan ne kadar belediye mevzuatında mesele varsa hepsini uzunca

süre yaptığımız çalışmalarla hazırladık. Yasa çalışmalarındaki temel amacımız, şehirlerimizi geleceğe taşıma yönünde, yerel yönetimleri çok daha güçlü hale getirmek ve halka hizmet standardımızı daha da yükseltmektir. Bu sebeplerden belediyelerimiz bu yasadan son derece memnun olacak."

Cumhur İttifakı'nın binden fazla belediye sahip olduğunu aktaran Özhaseki, "Birlikte neredeyse yüzde 70'lere hitap ediyoruz. Biz, belediyelerin 1398'den 1020'si bizde olduğu halde Cumhur İttifakı olarak yasa konsensusla çıksın istiyoruz. Bu nedenle biraz daha bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayretler içinde izliyoruz"

Özhaseki, gündemlerinde erken seçim olup olamadığı yönündeki soruya, bazı kesimlerde erken seçimin konuşulduğunu, bunu hayretler içerisinde izlediklerini ifade etti.

"Niçin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi erken seçime gitsin ki" diyen Özhaseki, "Yani gerçekten garip değil mi? Cumhur İttifakı'nın 340 kadar milletvekili var, Meclis'te çoğunluk var. Kendi aralarında müthiş bir uyum var, 3 yıla yakın da bir süreleri var, ortada bir kriz de yok. Kriz dönemlerini de en iyi şekilde atlatmış bir hükümet var. Niye erken seçime gidilsin ki. Erken seçimin gündeme gelmesi anlamsız ve öyle bir gereklilik de yok. Ayrıca pandemi sürecinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin artılarını gördük. Başkanlık Sistemi'nde çok çabuk karar alabilmenin faydalarını gördük." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın müthiş bir uyumla gittiğini kaydeden Özhaseki, Kayseri'de de il başkanları arasında güzel bir uyum olduğunu sözlerine ekledi.

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:25 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

18:55 Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim 17:55 Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:28 Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:20 Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
23:13
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
23:13
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
22:34
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
22:28
Yemek yapmak için yer ocağını yakan kadın, ateşin üzerine düşerek hayatını kaybetti
22:16
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu
20:02
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 23:48:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]