AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Özel'e tepki: "Kemal Kılıçdaroğlu bile çok daha makul bir açıklama ortaya koyarken CHP Genel Başkanı tutarsız bir tavır içerisindedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Kemal Kılıçdaroğlu bile çok daha makul bir açıklama ortaya koyarken CHP Genel Başkanı tutarsız bir tavır içerisindedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Yalçın, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Gazze'de ateşkes sonrası insani yardım faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürülmesi için somut öneriler sunulması amacıyla parti genel merkezinde düzenlenen 'Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı'na başkanlık etti. Burada konuşan Yalçın, İsrail'in Gazze'de iki yılı aşkın süredir soykırım suçu işlediğini ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların bu süreçte yeterli etkiyi gösteremediğini ifade ederek, bu kuruluşların insanın en doğal hakkı olan yaşam hakkını savunma cesaretini bile gösteremediğini kaydetti.

"Anlaşma yaptığınız taraf İsrail ise sözünü tutmayacağını da aklınızın bir kenarında tutmanız gerekir"

Uluslararası kuruluşların ve gözlemcilerin yaptığı değerlendirmelere atıfta bulunan Yalçın, Gazze'de günlük en az 600 tırlık insani yardım malzemesine ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "O 600 tırın bir şekilde Gazze'ye girmesi ve Gazze'de hayatı normale çevirmesi gerekiyor. Ateşkesin uygulanmaya başladığı ilk tarihlerde sanki bu yardımlar girecekmiş gibi bir görüntü doğdu. Fakat anlaşma yaptığınız taraf İsrail ise maalesef sözünü tutmayacağını da aklınızın bir kenarında hep tutmanız gerekir. 77 yıllık işgal tarihine baktığınızda İsrail'in iki adım ileri bir adım geri yapıyormuş gibi hareket ettiğini ve her seferinde alanını daha da genişletmeye çalıştığını, verdiği bütün sözleri göz ardı ettiğini ve zulmünü devam ettirmekte hiçbir sınır tanımadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu uzlaşma da ortaya çıktığında aslında hepimizin zihninin bir kenarında İsrail'in bu anlaşmayı da sürdürmeyeceğini, bir barış arayışı içerisinde olmadığını, yeniden yüklenmek için bir fırsat arayışı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir taraftan da Gazze'de insanların yaşadığı zulmün de bir şekilde hafifletilmesi gerekiyor, tam da öylesi bir dönemdeyiz. Bu ateşkes umarız ki sürdürülebilir bir hale gelsin, umarız ki insanların acil ihtiyaçları karşılanabilir hale gelsin" değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Ateşkes anlaşmasına göre İsrail'in uygulaması gereken prensipleri yerine getirmesi yönünde baskıların artmasını ümit ediyoruz"

Bir gazetecinin ateşkese rağmen İsrail'in Gazzelilere gerçekleştirdiği saldırılar sonucu insanlık dramının devam ettiğini hatırlatması üzerine Yalçın, "İsrail'in saldırganlığı meselesini hepimiz zihnimizin bir kenarında hep tutmalıyız. Maalesef İsrail, bir barış arayışında değil. 1948'den bu yana nasıl zaman zaman barış masasına oturuyormuş gibi yaparak tekrar saldırganlığını ürettiyse ve tekrar tekrar Filistinlilerin yaşam alanını daraltmak için her şeyi yapmışsa bugün de aynı zihniyetin maalesef İsrail'de hakim olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla özellikle bu barış anlaşmasında başta ABD olmak üzere taraf olan aktörlerin İsrail'e yönelik o anlaşmada ortaya koyulan prensipleri yerine getirmesi yönünde baskılarını arttırmasını ümit ediyoruz. Orada özellikle istikrarlaştırıcı bir gücün oluşturulması gibi bir madde var. O ve benzeri maddelerin bir şekilde İsrail'in uygulamak zorunda olacağı maddeler haline getirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde İsrail, çeşitli bahaneler üreterek bu anlaşmayı bozup, saldırganlığını sürdürmeye devam edecektir. Bütün uluslararası kamuoyunun, o anlaşmada masada oturan veya arkada oturan bütün tarafların İsrail'e bu anlamda baskıyı devam ettirmesi gerekiyor" dedi.

"Liberal uluslararası düzene öncülük ettiğini söyleyen aktörler, iddia ettikleri kuralları çiğnemeye başladılar"

Venezuela'da son günlerde yaşanan gelişmelerin sorulması üzerine Yalçın, şunları söyledi:

"Maalesef insanlık tarihi açısından son derece kritik bir dönem içerisindeyiz. Birçok riskin, birçok belirsizliğin hüküm sürdüğü bir dönem bu. Ne Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi kimin kiminle dost, kimin kiminle düşman olduğunun çok net tarif edildiği bir dönemdeyiz. Ne de 90'lı yıllardaki adı liberal uluslararası düzen olarak tarif edilen düzenin belirlilikleri var. Bu düzene öncülük ettiğini düşünen, bu düzene öncülük ettiğini söyleyen aktörler, bugün bu düzende kendi koyduklarını iddia ettikleri kuralları bile maalesef çok hızlı bir şekilde çiğnemeye başladılar. O yüzden bütün devletlerin, yani ortada bir kural, kaide, norm, değer olmazsa, herkesin sadece gücüyle hareket etmeyi zihnine koyduğu bir dünyaya savrulursak şayet bugün Venezuela olur, yarın Gazze olur, öbür gün Ukrayna olur, bir başka gün başka bir ülke olur. Dünyanın herhangi bir kıtasında, herhangi bir devletin herhangi bir meseleyi uzun vadeli hesaplayabilme şansı bile olmaz. Böylesi dönemlerde herkesin gücüne dayanarak iş bitirmeye çalıştığı bir dönemde hiçbirimiz güvende değiliz."

"Kemal Kılıçdaroğlu bile çok daha makul bir açıklama ortaya koyarken CHP Genel Başkanı tutarsız bir tavır içerisindedir"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD tarafından yapılan operasyonla kaçırılmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin sorulması üzerine Yalçın, "Şu anki CHP Genel Başkanı'nın meselesinin Türkiye'nin ulusal bütünlüğü, Türkiye'nin bütünlüklü dış politikası olmadığını hepimiz çok net bir şekilde görebiliyoruz. Maalesef 'gelen gideni aratır' deyimi burada da kendisini gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu bile çok daha makul bir açıklama ortaya koyarken Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yine son derece ergen bir tavır içerisinde, son derece tutarsız bir tavır içerisindedir. Kendisini Türk milletinin vicdanına sevk ediyoruz. Türk milletinin bu tür karmaşık bir dönemde var olma, varlığını sürdürme, güçlenme mücadelesi verdiği bir dönemde ana muhalefet partisinin genel başkanının sorumsuzluğu muhtemelen milletimizin de dikkatini çekiyordur. Benim karşılaştığım Cumhuriyet Halk Partisi destekçileri bile Özgür Özel'in bu tavrından son derece rahatsız" açıklamasında bulundu. - ANKARA