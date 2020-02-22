AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyada Türkiye'nin terörle mücadele konusunda en etkili ülke olduklarını belirterek, "İblid'e etnik ve mezhep temizlediğine seyirci kalamayız" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin Şanlıurfa'daki bir otelde düzenlenen İl Dış İlişkiler Başkanları Güneydoğu Bölge Toplantısı'nda kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana hep sahada, halkla iç içe olan bir parti olduğunu aktaran Yılmaz, kendisinin de her fırsatta sahada çalışmalar yürüttüğünü belirtti.



"Türkiye bu coğrafyada yaşananlara seyirci kalamaz"



Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada çok önemli gelişmelerin olduğunun belirten Yılmaz, "Bu dönem tamamlandığı zaman bir anlamda yeni bir Ortadoğu'nun şekillendiğini görmüş olacağız. İşte bu süreçte Türkiye'nin kayıtsız kalması mümkün değil. Ortadoğu yeniden şekillenirken, bölgemiz yeniden şekillenirken bizim bu süreçlere kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bugün bu süreçlere müdahil olup kendi hedeflerimizi doğrultusunda bir takım yönlendirmeler yapamazsak, kurgulanan bir takım oyunları bozamazsak gelecekte bunun bedeli çok ağır olur, çok daha büyük maliyetlerle karşı karşıya kalabiliriz. Zamanında ve doğru bir şekilde bu süreçlere müdahil olmak durumundayız ve Türkiye Cumhuriyeti de bunu gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.



"Türkiye yeni bir göç dalgasını kaldıramaz"



Herkesin Soçi Mutabakatına uyması gerektiğini aktaran Yılmaz, "Sivil halkı, pazar yerlerini, hastaneleri bombalayarak, terörle mücadele adı altında aslında bir anlamda etnik, mezhep temizliği diyebileceğimiz bir anlayışla Türkiye'ye doğru bir göç dalgası oluşturma çabası var. Türkiye buna seyirci kalamaz, bu göç dalgasını engelleyici bir şekilde Suriye içerisinde bu sorunu karşılayacak bir şekilde Türkiye Soçi Mutabakatı çerçevesinde ve diğer hukuki zeminlerde Suriye'de pozisyonunu koruyor. Bu noktada kahramanca mücadele eden Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz var. Şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet yaralılara şifa diliyorum. Yapılan saldırılara misliyle karşılık veriliyor. Türkiye ülkesini korumaya çalışıyor, güvenliğini sağlamaya çalışıyor, yeni bir göç dalgasını engellemeye çalışıyor, bir taraftan da yeni den şekillenecek olan Suriye'de birilerinin oldubitti yapmasına engel oluyor" şeklinde konuştu.



Türkiye Kudüs'ü kırmızı çizgi olarak görmektedir"



Kudüs'ün bir takım güçlerin eline geçmesini kabul edilmesinin mümkün olmayacağını aktaran Yılmaz, "Kudüs'ü homojenleştirmeye çalışan tek tipleştirmeye çalışanlar Kudüs'ün ruhuna ihanet etmektedirler aslında. Kudüs'ün gerçek tarihi, konumu ve ruhu bir defa buna uygun değildir. Türkiye Kudüs'ü de bir kırmızı çizgi olarak görmektedir ve görmeye devam edecektir" diye konuştu.



Toplantıya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba, Zemzem Gülender Açanal ve çok sayıda partili katılım gösterdi. - ŞANLIURFA