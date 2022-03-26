AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bursa'da konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz sadece geçmişin partisi değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinin siyasi hareketiyiz. Bir zümrenin, çevrenin, sınıfın, etnik yapının, mezhebin, meşrebin partisi değil 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ve hatta dünyanın bütün mazlumlarının partisiyiz." dedi.

Kurtulmuş, partisinin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, il danışma meclislerinin safların ve yol arkadaşlığı şuurunun bir kez daha sıklaştırıldığı ciddi çalışma toplantıları olduğunu söyledi. Siyasetin en önemli alanlarından birinin nereden gelindiğini unutmadan, nereye gidileceğini çok iyi tespit etmek olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Onun için bugünkü koordinatlarımızı çok güzel bir şekilde değerlendirmek zorundayız. Özellikle son dönemde yaşadığımız bütün gelişmeler Türkiye'nin önemini katbekat artırıyor. Ukrayna- Rusya Savaşı Türkiye'nin önemini tarihsel olarak fevkalade ciddi şekilde artırmıştır. Türkiye barışın sağlanması için bütün gücünü seferber etmiştir." diye konuştu.

Kurtulmuş, canla başla, gayretle çalışıp 2023'te Bursa'nın yeniden bütün seçimlerde olduğu

gibi bundan sonra da açık ara Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıktan çıkartıp milletin oylarıyla yeniden Cumhurbaşkanı ilan edeceğini kaydetti.

Yeniden büyük güçlü Türkiye ideali ve yeni adil, hakkaniyetli bir dünya kurma idealiyle birlikte hareket edeceklerini ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Biz sadece bir parti değil, bir dava hareketiyiz. Yeniden büyük Türkiye idealine inanmış, yeni hakkaniyetli bir dünya kurmak için azmetmiş bir topluluğuz. Biz sadece geçmişin partisi değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinin siyasi hareketiyiz. Bir zümrenin, çevrenin, sınıfın, etnik yapının, mezhebin, meşrebin partisi değil 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ve hatta dünyanın bütün mazlumlarının partisiyiz. Biz reyi de yetkiyi de milletten helal oylarıyla almış, milletin oylarıyla iktidara gelmiş devleti yöneten bir millet partisiyiz."

"2023 çok disiplinli, gayretli bir çalışmayı gerektiriyor"

Numan Kurtulmuş, Bursa'nın her seçimde AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermiş bir kent olduğunun altını çizdi. AK Parti'nin başarısının arkasından en önemli gücün gönüllere girmek olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti ve Tayyip Erdoğan, gönüllere girmeyi başardığı için milletimizden hep destek görmüştür. 2023'te şimdi gönüllere girmeyi başarmış olan bu topluluk için, sizler için çok daha zor bir görev vardır. Gönüllere girmek çok zordur ama girilen gönüllerden düşmemeyi başarmak çok daha zordur. Onu başaracağız, daha çok, daha fedakarca çalışacağız. 2023 çok disiplinli, gayretli bir çalışmayı gerektiriyor. Yapılan hizmetler ortadadır. Birtakım sıkıntılar çekiyoruz belki ama bu ekonomik sıkıntılar da Allah'ın izniyle en kısa zamanda aşılacaktır. Çünkü millet bunları bize söylüyor ama 'Sizden başkası çözer bunu.' demiyor. 'Yine siz çözeceksiniz.' diyor. İnşallah bu sıkıntıları da Recep Tayyip Erdoğan çözecek, AK Parti hükümetleri çözecek."

Kurtulmuş, rehavete kapılmamak gerektiğini dile getirerek "2023 aslanın ağzındadır. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. 2023 zor bir mücadeleyi gerektiriyor. Onun için çok daha zor, çok daha kuvvetli bir mücadele yapacağız. Karşımızdakiler bırakın 6 artı 1, 7 parti toplansın. Belki başkaları da olur. Siz doğru bildiğinizi anlatacaksınız. Milletin doğru istikamette yürümesini sağlayacaksınız. Sabırla, inançla, tevazuuyla halkımızın içinde olacaksınız ve Allah'ın izniyle gönlüne girdiğiniz insanların, gönlünden düşmemeyi başaracağız." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da dünyada önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çekti. Ala, Ukrayna-Rusya Savaşı'na değinerek, "Türkiye dünyanın teslim ettiği şekilde en aktif, en tarafsız, en etkili dış politikayı izleyen ülke oldu. Cumhurbaşkanı'mız 40'a yakın ülkelinin devlet başkanlarıyla görüştü. Bu coğrafyada yaşayıp bu kadar etkili olabilen Türkiye bizim dönemimizde oldu. Türkiye inisiyatif almak zorunda. Dünyada olup bitene kayıtsız kalmayan bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Toplantıda AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da birer konuşma yaptı.