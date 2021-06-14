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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Tekirdağ'da gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Tekirdağ'da gündemi değerlendirdi: (1)

14.06.2021 12:46
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Tekirdağ'da gündemi değerlendirdi: (1), System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Türkiye artık sahada da masada da var olan, küresel barışı temin etmek anlamında egemen ve eşit ülke olarak herkesle müzakere etmeye hazır olan bir ülkedir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Türkiye artık sahada da masada da var olan, küresel barışı temin etmek anlamında egemen ve eşit ülke olarak herkesle müzakere etmeye hazır olan bir ülkedir." dedi.

Kurtulmuş, Tekirdağ programı kapsamında partileriyle bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen programdaki konuşmasında Kurtulmuş, Türkiye'nin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afrin'de bir hastaneye yapılan ve 14 sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınayarak sözlerine başlayan Kurtulmuş, Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda terörle mücadele ettiğini belirtti.

Bazı ülkelerin terör örgütlerine lojistik ve siyasi destek verdiğinin altını çizen Kurtulmuş, bunun asla kabul edilmeyeceğini, terör örgütlerine "dur" demenin ülkelerin boynunun borcu olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik yaptığı sınır ötesi harekatlar sonucunda birçok Suriyelinin ülkesine döndüğünün altını çizdi.

Bölgede terör örgütleri eliyle yeniden birtakım operasyonlar yapıldığına işaret eden Kurtulmuş "Hayata tutunmaya çalışan Suriyeli vatandaşlara yönelik, terör örgütleriyle yeniden birtakım operasyonlar yapılmaya çalışıyor. Şiddet ve nefretle kınıyoruz. Sadece son terörist kalana kadar değil, terörün arkasındaki bütün gerekçeler ortadan kaldırılana kadar bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Vefat eden vatandaşlara da Allah'tan rahmet diliyorum "değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiyesiz bir NATO'nun düşünülmesi mümkün değildir"

Bugün NATO Zirvesi'nin yapılacağını hatırlatan Kurtulmuş toplantının Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde önemli adımlar atılmasına vesile olmasını diledi.

Artık Türkiye'nin sadece kendisine dayatılan birtakım gündemlere takılacak bir ülke olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye, kendisine durması gereken yer söylenip, orada tek ayak üzerinde durması gereken bir ülke değildir. Türkiye artık sahada da masada da var olan, küresel barışı temin etmek anlamında, egemen ve eşit ülke olarak herkesle müzakere etmeye hazır olan bir ülkedir. Türkiye bölgede ve dünyada oyun kurucu bir noktaya gelmiştir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO liderler zirvesinde yapacağı görüşmelerde ortaya koyacağı görüşleri, Türkiye'nin bundan sonraki dış politika kurgusunda çok önemli olduğunun altını çizmek isterim.

Bu anlamda hem Türkiye'nin bundan sonraki yerinde bölgesel güç ve küresel aktör olması tezleri diğer muhataplarımıza da anlatılacak. Dünyada barışın sağlanması konusunda da temel fikirleri anlatılacak. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' diye ısrarla söylediği adalete, hakkaniyete, barışa dayalı bir uluslararası sistemin kurulma ihtiyacını NATO liderler zirvesi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getirecektir. Türkiye, NATO'nun çok eski ortaklığı var. Türkiye bu ortaklığın en önemli ülkesinden biridir. Türkiye yıllar içerisinde çok büyük külfetler çekmiş bir ülkedir. Barışı sağlama misyonlarında Somali'den, Afganistan'a kadar NATO'nun yükünü çekmiş bir ülkedir. NATO'da diğer bütün ülkeler kadar Türkiye'nin ciddi bir yeri vardır, Türkiyesiz bir NATO'nun düşünülmesi mümkün değildir."

(Sürecek)

Numan Kurtulmuş, Tekirdağ, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Tekirdağ'da gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Tekirdağ'da gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika
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