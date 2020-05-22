AK Parti Grup Başkanı Bostancı:

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Halkın tayin milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz. Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.



AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla, ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekte olduklarını söyledi. Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacaklarının altını çizen Bostancı, "Siyasi rekabet, partilerin kurallar dahilinde ancak ülkenin üst çıkarlarını asla gözden çıkartmaksızın mücadelesi elbette olacak. Fakat unutmayalım herkes gücünü ve meşruiyetini halkın iradesine borçludur. Kimse kendisini bu iradeyi keyfince değiştirecek yetkide göremez" ifadelerini kullandı. - ANKARA