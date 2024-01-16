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Atatürk'e Hakaret Eden Şahıs Tahliye Edildi - Son Dakika
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Atatürk'e Hakaret Eden Şahıs Tahliye Edildi

Cuma hutbesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andığı için cami imamına ve Atatürk'e hakaret eden Ahmet Bostancı, yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında tahliye edildi. Bostancı'nın adliyedeki yakınları 'Yaşasın şeriat' sloganı attı.

16.01.2024 - 16:04,
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Cuma hutbesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andığı için cami imamına ve Atatürk'e hakaret eden Ahmet Bostancı, yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında tahliye edildi. Bostancı'nın adliyedeki yakınları "Yaşasın şeriat" sloganı attı.

Ahmet Bostancı isimli şahıs, 10 Kasım 2023'te İstanbul Gayrettepe'de bir camide cuma namazı sırasında Türkiye Cumhuriyetin'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e dua edilmesi nedeniyle cami imamına hakaret etmişti. Bostancı, camiden çıktıktan sonra Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret ettiği bir videoyu sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Bostancı, hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bostancı'nın yargılandığı davanın duruşması bugün Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme hakimi, tutuklu Bostancı'nın tahliyesine karar verirken, dava 25 Nisan'a ertelendi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ ADLİYEDE "YAŞASIN ŞERİAT" SLOGANLARI

Duruşmayı izlemek için gelen Bostancı'nın yakınları, tahliye kararı sonrası Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'nde tekbir getirerek "Yaşasın şeriat" sloganları attı.

Atatürk\'e Hakaret Eden Şahıs Tahliye Edildi
Kaynak: ANKA
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