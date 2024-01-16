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İmamın Atatürk'e Hakaret Ettiği Gerekçesiyle Tutuklu Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
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İmamın Atatürk'e Hakaret Ettiği Gerekçesiyle Tutuklu Sanık Tahliye Edildi

İstanbul Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın, ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşarak Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık tahliye edildi. Sanığın 4,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İmamın Atatürk\'e Hakaret Ettiği Gerekçesiyle Tutuklu Sanık Tahliye Edildi
16.01.2024 - 14:19,  Güncelleme: 14:32
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İstanbul Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın, ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşarak Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık tahliye edildi.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Bostancı ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

Sanığın 4,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor

Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın 10 Kasım'daki ölüm yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşan kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Bunun üzerine paylaşımın yapıldığı rumuzlu sosyal medya hesabının Ahmet Bostancı'ya ait olduğunu tespit eden polislerce Ümraniye'de gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

İddianamede, sanığın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA
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