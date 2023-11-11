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Atatürk'e Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

Atatürk'e Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı

Atatürk\'e Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı
11.11.2023 19:16  - Güncelleme: 19:18

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Gayrettepe'de Cuma namazı sırasında Atatürk'e dua edilmesine tepki gösteren Ahmet Bostancı, camiden çıktıktan sonra yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret etti. Bostancı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda tutuklandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Gayrettepe'de Cuma namazı sırasında, Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı tutuklandı.

ATATÜRK'E VE ONA DUA EDEN İMAMA HAKARET ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Gayrettepe'de bulunan Hacı Nimet Özden Camii'nde Cuma namazı sırasında İmam'ın Atatürk'e dua etmesine tepki gösteren Bostancı camiden ayrıldı. Yolda yürürken video çeken Bostancı, Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret etti.

Cuma namazından çıkıp Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden şahıs tutuklandı

TUTUKLANDI

Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alınan Bostancı polis merkezine götürüldü. Bostancı'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Atatürk'e Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'e Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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