AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Baklan İlçe Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Baklan İlçe Kongresi'nde konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye düşmanlarının AK Parti içerisinde ikilik yaratmak istediğini, bu nedenle "kardeşlik hukukuna" sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye düşmanlarının AK Parti içerisinde ikilik yaratmak istediğini, bu nedenle "kardeşlik hukukuna" sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.

Özkan, partisinin Baklan 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çalıştıklarını belirtti.

Yapacakları hizmetlerin yaptıklarından nispetsiz derecede çok olduğunu vurgulayan Özkan, "Daha yolun yarısında bile değiliz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların dertleriyle dertlendiği için anaların duasını aldığını, tüm dünyada mazlumların sesi olduğunu ve dünyada hayranlık duyulur bir noktaya geldiğini, bu yönüyle tüm teşkilat mensuplarına örnek olduğunu ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Onun için AK Parti'nin siyasetine, liderinin örnekliğinde sahip çıkmamız lazım. AK Parti birliği, beraberliği ve kardeşliği şiar edinmiş bir partidir. Geçmişte farklı farklı siyasi partilere dağılmış siyasi yelpazeyi AK çatısı, AK kolları, AK erleri içerisinde bir araya getirmiştir. Onun için bizler bu birlik ve beraberlik siyasetinden taviz veremeyiz. Fitne, dedikodu, iftira, garez, gammaz, laf getirip götürme, bunlara mesafeyi koymalıyız. Eğer böyle kötü hasletlere sahip olursak Allah korusun geçmişte siyaset sahnesinde rol alıp da kendi yollarını kaybedenler gibi oluruz."

-"Kardeşlik hukukumuza sahip çıkmalıyız"

Davayı durdurmak isteyenler olduğunu söyleyen Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trump, Macron, Charles Michel ne kadar Türkiye düşmanı varsa bekledikleri tek bir şey var: Diyorlar ki 'Bu AK Parti'nin içerisinde nasıl bir tefrika oluşturabiliriz, nasıl bir nifak oluşturabiliriz, nasıl Deva, Gelecek vaadi ile bu yollardan ayrılan, yolunu kaybedenlere nasıl güç veririz de bu dava bölünür?' Tek beklentileri bu. Onun için biz kardeşlik hukukumuza sahip çıkmalıyız. Bu birlik ve beraberlik ruhu ile bugüne kadar yaptığımız hizmetleri hayata geçirebildik. Bundan sonra yapacağımız hizmetleri de ancak bu kardeşlik ruhu ile hayata geçirebileceğiz."

"Huzura kim el uzatırsa bulundukları yerde yaşatmayız"

Tükiye'nin güney sınırında terör örgütünün oluşturmak istediği koridoru bertaraf ettiklerini anlatan Özkan, "Kürtlerin, Arapların, Türklerin, Türkmenlerin bir arada yaşama kültürüne, barışına, huzuruna her kim el uzatırsa onları bulundukları yerde yaşatmayız. Bu coğrafyanın artık kardeşlikten, birlik beraberlikten taviz verecek asla imkanı yoktur."

"Mavi Vatan"

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de değinen Özkan, şöyle devam etti:

"Akdeniz'de Mavi Vatan inşa ettik. Aynen karalarımız neyse o Mavi Vatan da bu milletin al bayrağının dalgalandığı, altındaki 3 trilyon dolarlık hidrokarbon neyse bu aziz milletin malıdır. İşte onun için oradaki varlığımızı korumak üzere ta Libya'larda darbeci Hafter ve Mavi Vatan'ımızı yıkmak isteyen ihanet odakları ile mücadele ettik. Kazandık mı orada? Hamdolsun İHA'larımız, SİHA'larımız, milli savunma teknolojimiz ile orada ihanete, orada birlik, beraberlik ve kardeşliğimize darbe vurmak isteyenleri yerle yeksan ettik."

"Sapasağlam durmamız lazım"

Salgın döneminde Avrupa ülkelerinde yaşanan sağlık soruna da dikkati çeken Özkan, şöyle devam etti:

"Binlerce vatandaşımızı dünyanın dört bir tarafından ana vatanımıza getirdik ve burada sağlığına kavuşturduk. Hani dualar kolay değil. O duaları almak için mücadele veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında sapasağlam durmamız lazım. 2023'e kadar geçecek süre kolay değil, zorluk içerisinde olacak. Teşkilatımız bugüne kadar karşı karşıya kaldığı ihanet ve saldırıların yenilerini göreceğini biliyoruz."

"Dostlarının kim olduğun gördük"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "2023'te dostlarımızla iktidar olacağız." dediğini hatırlatan Özkan, şöyle devam etti:

"Günler geçmedi dostlarının kim olduğunu gördük. Kimmiş dostları? Biden. Diyor ki Biden, 'Recep Tayyip Erdoağan'ı Akdeniz'de durdurmamız lazım. Bunun yöntemi muhalefete çok daha güçlü açık destek vermekten geçiyor. Bunun da yöntemi açıktan mücadeledir. CHP'ye ve onun gizli açık müttefiklerine destek vermemiz gerekir.' diyor. Yani ellerinden geleni artlarına koymayacaklar."

AK Parti içerisindeki birlik ve beraberliğin 2023'te muasır medeniyetler seviyesi hedefine çıkarken en büyük güvenceleri olduğunun altını çizen Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizler varsanız, birlik beraberlik varsa asla umduklarını bulamayacaklar. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devletten asla taviz vermeyeceğiz ama sadece AK Parti'deki birlik ve beraberliğe sahip çıkmayacağız. Aynı zamanda aramızda bulunan MHP İlçe Başkanımıza da yürekten teşekkür ediyorum. AK Parti ve MHP'nin kurmuş olduğu Cumhur İttifakı'ndaki birlik ve beraberliğe de sahip çıkacağız."

Baklan Belediyesi önündeki parkta yapılan kongrede, Mehmet Emin Giral, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

Miryokefalon Savaşı'nın kazanıldığı yer

Özkan, partisinin Çivril 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, tarihteki Miryokefalon Savaşı'nın bu topraklarda yapıldığına işaret ederek, ilçenin özel bir yeri bulunduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin birlik ve beraberlik siyaseti güttüğünü aktaran Özkan, milletin gösterdiği istikamette yol almayı sürdürdüğünü ifade etti.

Çivril İlçe Başkanlığı Kongresinde, Halil Ertuğrul yeniden seçildi.

Bekilli İlçe Başkanlığı Kongresinde ise Abdurrahman Akdoğan güven tazeledi.

Kongrelere Özkan'ın yanı sıra AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, 26. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Büyükşehir Belediye Balkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz de katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Baklan İlçe Kongresi'nde konuştu

Kardeşlik, AK Parti, Türkiye, Baklan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 19:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Baklan İlçe Kongresi'nde konuştu - Son Dakika


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