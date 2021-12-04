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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Teşkilat Akademisi" programına katıldı - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Teşkilat Akademisi" programına katıldı

04.12.2021 13:42

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, vatandaşların gelecekle ilgili ihtiyaçlarını gidermek, Türkiye'yi aydınlık yarınlara hazırlamak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeni hizmetlerle milletimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, vatandaşların gelecekle ilgili ihtiyaçlarını gidermek, Türkiye'yi aydınlık yarınlara hazırlamak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeni hizmetlerle milletimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Akademisi Kocaeli Eğitim Programı başladı.

Türkiye çapında 93 bin aktif teşkilat üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen teşkilat içi eğitim programının Kocaeli etabında milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları ile meclis üyeleri yer aldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ile Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Birim Başkan Yardımcısı Veli Tolu, akademiyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Millete verdiğimiz sözleri yerine getirmek için sahada çalışıyoruz"

Teşkilat üyelerine eğitim veren Özkan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Siyaset Akademisi kapsamında Kocaeli'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti'nin tam kadro olarak eğitimlere katıldığına işaret eden Özkan, "Hamdolsun coşku ve heyecan hakimdi. AK Parti 2018'de 24 Haziran seçimlerin bitiminden itibaren hemen 1 gün sonra 25 Haziran 2018'de seçim çalışmalarına başladı, sahadayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, millete verdikleri sözleri yerine getirmek için sahada çalıştıklarını vurgulayan Özkan, şöyle devam etti:

"Diğer taraftan da vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurmak suretiyle AK davanın ve Cumhur İttifakı'nın yol arkadaşlığı içerisinde 2023'ün o kutlu hedefine koşmaya devam ediyoruz. Bugün hamdolsun, milletimizin huzuruna çıkarken salgın ortamında milletimize vadetmiş olduğumuz bütün o büyük hedefleri hayata geçirirken, diğer taraftan da vatandaşlarımızın gelecekle ilgili ihtiyaçlarını gidermek, Türkiye'yi aydınlık yarınlara hazırlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, diplomaside, üretimde, istihdamda, ihracatta ve Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç olma mücadelesinde hizmetlerimizi Kocaeli teşkilatımıza anlatacağız ve inşallah yeni vaatlerle yeni hizmetlerle de milletimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.

Milletimizin kaderini kendi kaderimiz olarak görüyoruz. Milletimizin sevincini, sevincimiz; milletimizin kederi, üzüntüsü, üzüntümüz ve kederimizdir. İnşallah bu kader birlikteliği içerisinde sırtımızı millete dayayarak, milletimizden güç alarak teşkilatımızda bu gönül hareketini, bu medeniyet mücadelesini inşallah hedefine ulaştıracağız."

Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Teşkilat Akademisi programına katıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Teşkilat Akademisi programına katıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Teşkilat Akademisi programına katıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Teşkilat Akademisi programına katıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Teşkilat Akademisi programına katıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Teşkilat Akademisi programına katıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Teşkilat Akademisi programına katıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Teşkilat Akademisi programına katıldı

Cahit Özkan, AK Parti, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, 'Teşkilat Akademisi' programına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Teşkilat Akademisi" programına katıldı - Son Dakika
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