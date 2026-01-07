Erdoğan: Hesap verme prensip haline geldi

(TBMM) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz yalnızca sandıkta değil, farklı zeminlerde milletimize hesap vermeyi prensip haline getirmiş bir kadroyuz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında, geçen yıl iktidar tarafından yapılan icraatları anlattı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Halka hesap vermek demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Biz yalnızca sandıkta değil farklı zeminlerde milletimize hesap vermeyi prensip haline getirmiş bir kadroyuz. İl, ilçe ziyaretlerimizde, kabine sonrası toplantılarımızda, hem hayallerimizi ve hedeflerimizi paylaştık hem de bunların ne kadarını gerçekleştirdiğimizi milletimize tek tek anlattık. Biz kendimize inanıyoruz, güveniyoruz ve milletimize verdiğimiz sözün arkasında durduğumuza inanıyoruz. Meydanlarda hayal satıp bol keseden vaad dağıtıp 2026 Türkiye'sinde kış mevsiminde milyonlarca insanımıza kerbelayı yaşatanlar gibi olmadık. Yerine getiremeyeceğimiz sözleri halkımıza vaad olarak vermedik.

Adalette yargı reformu stratejimiz kapsamında 10. ve 11. yargı paketlerimiz yasalaşarak yürürlüğe girdi. 2025 yılında 997 hakim ve savcı yardımcısı atadık. Ayrıca mesleğe kabulü yapılan 2 bin 432 hakim ve savcı adayı kura çekerek görevlerine başladı. 2 bin 589'u adliye hizmetlerinde ve 3 bin 655'i ceza infaz kurumlarında olmak üzere toplam 6 bin 244 personelin atamasını yaptık. Farklı illerimizde 11 adli hizmet binasını hizmete sunduk. 2025 yılında kurulan ilk derece mahkemesi ve istinaf dairesi sayısı 766'dır. Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'yle birlikte bölge idare mahkemelerimizin sayısını 12'ye çıkardık. 2025 yılı içinde 9 bin 324 derslik inşa ettik. Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi olan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan külliyesini ülkemize kazandırdık. Bin 381'i engelli kardeşimiz lmak üzere toplam 16 bin 381 öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Öğretmen istihdamında köklü bir değişikliğe giderek Milli Eğitim Akademisini kurduk. 228 milyon kitabı ücretsiz olarak öğrencilerimize dağıttık.

2025'in ilk 11 ayında muayene sayısı 1 milyar 24 milyonun üzerine çıktı. 16 milyon 253 bin ameliyat ve cerrahi işlem geçekleştirdik. Aile Sağlığı Merkezlerimizde 421 milyon vatandaşımıza hizmet ettik. Ülkemiz genelinde 302 yeni aile sağlığı merkezi açtık. 9 bin 718'i uzman hekim olmak üzere toplam 64 bin 344 sağlık personeli istihdam ettik. 4 milyon 203 bin ziyaret ile evde sağlık hizmeti sunduk. 856 ambulansı hizmete sunarak toplam 6 bin 308 ambulansa çıkardık. MHRS randevu sisteminden 2025 yılında günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyonu buldu. Üreten sağlık modelimizle stratejik önemi haiz 41 adet yerli ürün geliştirme projesini başlattık.

Çevre ve Şehircilikte 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilimizde 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık. Yerinde dönüşüm ile 121 bin bağımsız bölümün inşasına destek verdik. 'Ev sahibi Türkiye' sloganıyla 81 ilimizde 500 bin sosyal konut yapacağımız yüzyılın konut projesini başlattık. Türkiye'nin ilk iklim kanunu yürürlüğe girdi. Sıfır atık ile geri kazanım oranını yüzde 36'ya çıkardık. Türkiye genelinde yapımı tamamlanan Millet Bahçesi sayısını 38 milyon 696 bin metrekare alanda 314'e yükselttik. Geçtiğimiz yıl ulaştırmada 308 kilometre bölünmüş yol, 17 kilometre köprü ve viyadük, 57 kilometre tünel inşa ettik. Yurtdışı uçuş noktası sayısına 6 yeni destinasyon daha ekledik. İstanbul'un küresel havacılıktaki rolünü pekiştirdik. Deniz ticaret filomuzu dünyada ilk 10'a yükselttik. Tarım ve hayvancılıkta tarım sektörüne doğrudan ve dolaylı olarak 706 milyar lira destek verdik. 65 ilde 16 üründe hasara yol açan zirai dondan etkilenen üreticilere 47 milyar lira destek ve hasar tazminatı ödedik. Tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisi eylem planını hayata geçirdik.

"Depremden etkilenen 11 ilimiz için 11 milyar lira finansman sağladık"

Depremden etkilenen 11 ilimiz için 11 milyar lira finansman sağladık. 2025 yılında toplamda 517 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Geçtiğimiz yıllarda enerjide Abdülhamit Han sondaj gemimiz Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Gabar'da günlük petrol üretimimizi 70 bin varilden 81 bin varile yükselttik. Yurt içi ve yurt dışında günlük petrol üretimi ise 180 bin varil oldu. Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu Şırnak'taki sahalarda sondaja başladı. Dünyanın dördüncü büyük filosuna sahip olduk. Ülkemizin enerji arz güvenliğini garanti altına almak amacıyla toplam 155 milyar metreküplük sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşmaları imzaladık. Türkiye- Suriye doğal gaz boru hattında 2 Ağustos'ra gaz akışını sağladık.

Ülkemiz genelinde 103 adet gençlik ve spor tesisimizin yapımını tamamlayarak hizmete açtık. Başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sini devlet yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. 2025 yılında yurt yatak kapasitemizi 1 milyon 3 bin 259'a ulaştırdık. 2025 yılında lisanslı sporcu sayımız 20 milyona ulaştı. Milli sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda 2 bin 518 altın, 2 bin 301 gümüş, 2 bin 655 bronz olmak üzere toplam 7 bin 474 madalya kazandı. Aile ve sosyal politikalarda 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında aileyi güçlendiren 19 bin faaliyetin düzenlenmesine öncülük ettik. Doğum ve çocuk destek sistemini güncelledik. İlk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya, yeni sisteme göre ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira veriyoruz. Aile Yılında 721 bin 396 çocuk için 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik. Dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesini imzaladık. Evde bakım yardımıyla 517 bin 103 vatandaşımıza sahip çıkıyoruz.

"Güvenli, onurlu bir şekilde 600 bini aşkın Suriyeli kardeşimiz vatanına döndü"

Stratejik hamlelerimiz tüm dünya tarafından 2025 yılında da gıptayla takip ediliyor. Çabalarımız sayesinde ihracatımız 10 milyar dolar sınırını aştı. Milli jet eğitim uçağımız Hürjet için İspanya ile 30 adetlik satış anlaşması imzaladık. Altay'ın TSK'ya ilk teslimatı yapıldı. Roketsan'ın geliştirdiği Tayfun'un balistik füzemiz hedefi başarıyla vurdu. Çelik kubbe projemiz de 47 hava savunma bileşeninin sistem teslimatlarını gerçekleştirdik. İlk yerli, milli haberleşme uydumuz Türksat 6A süreçleri başarıyla tamamlayarak hizmete girdi. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma hedef uçağı başarıyla vurdu. Bunu dünyada ilk gerçekleştiren ülke Türkiye oldu. Bugüne kadar 87 binden fazla TOGG yollarımızla buluştu. TOGG'un sedan modelinin üretimi başladı.

İçişlerinde her türlü suç örgütü ve çeteyle mücadelemizi tavizsiz bir şekilde devam ettiriyoruz. Emniyet birimlerimiz fedakarca çalışarak 24'ü uluslararası, 81'i ulusal, 143'ü bölgesel ve 403'ü yerel olmak üzere toplam 651 organize suç örgütü çökertildi. 58 ülkede kırmızı bültenle aranan 385 suçluyu yakalayıp ülkemize iadesini sağlarken 51 ülkeden 559 yabancı şahsı da ülkelerine iade ettik. Uyuşturucuyla mücadelede 43 bin 524 şahıs tutuklandı. 49,8 ton uyuşturucu madde ile 139 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Asayişte kişilere karşı suçlarda yüzde 14, mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 48 azalma oldu. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,2'ye, mal varlığına karşı suçlarda yüzde 93,3'e ulaştık. 114 bin illegal göçmen sınırdışı edildi. Son bir yıl içinde gönüllü, güvenli, onurlu bir şekilde 600 bini aşkın Suriyeli kardeşimiz vatanına döndü.

"Yılın ilk 9 ayında yüzde 3,7 oranında büyüdük"

Bölgemizdeki krizlere ve çatışmalara rağmen Türk ekonomisi 2025'te de büyümesini sürdürdü. Yılın ilk 9 ayında yüzde 3,7 oranında büyüdük. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi olduk. Milli gelirimiz yıllık bazda ilk kez 1,5 trilyonu aştı. Yatırım taahütlü avans kredisi programının büyüklüğünü 500 milyar liraya çıkardık. Enflasyonla mücadelede 2025 yılını yüzde 30,89 oranıyla kapatarak önemli bir mesafe katettik. Cari fiyatlarla 3,6 trilyon lirayı bulan deprem harcamalarına rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı azalmaya devam etti. Ülkemizin risk primi son 7 buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankamızın brüt reservleri 193 milyar doların üzerine çıktı. Çalışma ve sosyal güvenlikte 2025 yılında toplam 1 milyon 479 bin kişinin işe yerleştirilmesi sağlandı. İşsizlik oranımız yüzde 8,6'ya gerileyerek son 31 aydır tek haneli seyrini sürdürdü. Yalnızca 2025 yılında 474 ilacı geri ödeme listesine ekledik. Bunların 69'u kanser tedavisinde kullanılan özel ilaçlardır.

Kültür ve turizmde yılın üç çeyreğinde turizm gelirimiz yüzde 5,7 oranında artışla 50 milyar dolara yükseldi. 50 yeni ve yenilenmiş kütüphaneyi hizmete açtık. Böylelikle kütüphanelerimiz 800 bin metrekare kullanım alanına ve 150 bin oturma kapasitesine ulaştı. Yurtiçinde 131 adet, yurtdışında ise 4 adet vakıf kültür varlığının onarımını, restorasyonunu tamamladık. Deprem bölgesinde 109 vakıf, kültür varlığının onarımını yaptık. Ülkemizden kaçırılan eserlerden başta Marcus heykeli olmak üzere 180 eserimizin ülkemize iadesini temin ettik. Geçtiğimiz yıl Dışişlerinde Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi başta olmak üzere krizlerin çözümü için yoğun bir diplomasi ve telefon trafiği yükselttik. Bazılarına birden fazla olmak üzere 17 ülkeye 24 ziyaret gerçekleştirdik. 32 devlet ve hükümet başkanını 41 kez özellikle ülkemizde misafir ettik. NATO zirvesinden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'nden G20 Liderler Zirvesi'ne, uluslararası arenada ülkemizi en güzel şekilde temsil ettik. Antalya Diplomasi Forumumuzun dördüncüsünü başarıyla gerçekleştirdik. Dışişleri Bakanlığımızın 548 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde inşa edilecek yeni yerleşkesinin temelini attık."