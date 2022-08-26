AK Parti'li Dağ: İzmir'de 80 bin ziyaret gerçekleştirildi

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın 'Karınca Modeli' saha çalışması kapsamında Buca ilçesini ziyaret eden parti teşkilatı, seçmenlerin görüş ve taleplerini dinledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, bu model ve yüz yüze çalışmaların il teşkilatı tarafından 3 yıldır sürdürüldüğünü belirterek, "Bu kapsamda 80 bin ziyaret gerçekleştirildi" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'Karınca Modeli' saha çalışması Buca ilçesinde gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar, İl ve İlçe Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kollarının katılımıyla, Buca'da esnaf, sivil toplum kuruluşu, muhtar, üye, vatandaş ziyaretleri yapıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Karınca Modeli ve yüz yüze yapılan çalışmaların il teşkilatı tarafından 3 yıldır sürdürüldüğünü belirtti. AK Parti olarak 21 yıllık siyasi tarihin 20 yılını iktidarda geçirdiklerini ifade eden Dağ, "Seçmen ve milletimizle aramızdaki teması da dolaylı yollardan değil, hep doğru yollardan tayin ettik. Onun için 21'inci yılımızda 'Bir olduk 21 olduk' sloganıyla yeni 20 yıllara yelken açmış olduk. Karınca Modeli ve aynı anda ziyaretler ile İzmir il teşkilatımız da ekibiyle birlikte bir ilçeye çıkartma yaparak o ilçenin bütün damarlarına nüfus etmiş oldu. Aynı anda 30 ilçede sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar ziyaret edildi. Bu kapsamda 80 bin ziyaret gerçekleştirildi. Bunun 43 bini esnaf ziyareti olarak gerçekleşti, 13 bine yakını da hane ziyareti şeklinde yapıldı. 2 bine yakın muhtar, 1200'e yakın da sivil toplum kuruluşu ziyareti yapıldı. Nokta olarak 80 bin, kişi bazında da 500 bine yakın hemşehrimize doğrudan temas ettik. Bütün teşkilat mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Dönüşler bize yansıtıldı, taleplerin bizle ilgili olanlarını hayata geçirmek için adımlar attık ve birçok sorunu çözdük. Yerel yönetimlerin şikayetleri ile ilgili birçok şikayeti ilgili yerlere iletmeye gayret ettik. İlçe ve büyükşehirler ile ilgili çok fazla sıkıntı olduğunu tespit ettik" diye konuştu.'21 YILDIR HEP VATANDAŞIMIZ İLE BİRLİKTEYDİK'AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, temasları sırasında yüz yüze ve insanların sırtını sıvazlayarak yapılan dokunuşların daha farklı olduğunu gördüklerini kaydetti.Partilerinin kuruluşundan bu yana yüz yüze ziyaretlerin yapıldığını ancak 3 yıldır Karınca Modeli adı altında sistematik hale getirildiğini belirten AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da şunları kaydetti: "AK Parti'nin 21 yıldır yaptıklarını anlatıyor, onlarla istişare ettiğimiz konuları hem parlamentoya hem de genel merkeze iletiyoruz. 'Seçimden seçime geliyorsunuz' söylemleriyle hiç karşılaşmadık. Çünkü 21 yıldır hep vatandaşımız ile birlikteydik. İnşallah 2023 seçimlerinden sonra bu birliktelik devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında önemli bir seçime gidiyoruz. Seçim manifestosunu hazırlarken toplumu oluşturan bütün paydaşlardan aldığımız düşünceleri yönetime ileteceğiz."'İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE ONLARIN YANINDAYIZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partilerinin çalışma prensibinin seçimden seçime değil, seçim bitiminden diğer seçim döneminin başlamasına kadar yapılan çalışmaları içerdiğini dile getirdi. Çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Sürekli, "Seçim zamanı geldiğinde bütün çalışmalar bitmiş, sadece seçim kampanyasına ve sandıklara ilişkin çalışmalarımız kalmış olacak. Bu çalışmalarda İzmirlilerin büyük bir teveccühünü görüyoruz. İyi günde kötü günde onların yanındayız. Döviz yükselip düştüğünde ya da ekonomik sıkıntılarda milletimizin yanındayız. AK Parti milletin partisidir" ifadesini kullandı.