AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından vefa iftarı düzenlendi - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından partide geçmiş dönemlerde görev yapmış yöneticiler için vefa iftarı düzenlendi.

İl Başkanlığı binasının bahçesinde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, iftar yemeğini düzenlediği için AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve il yöneticilerine teşekkür etti.

İzmir'in bu coğrafyanın en güzel şehri olduğunu belirten Zeybekci, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle İzmir mutlaka ve mutlaka AK Parti hizmetkarlığıyla tanışacak ama biz istersek ve inanırsak. Birlik ve beraberliğimizi böyle güçlendirerek devam edersek, inanın bu mutlaka olacak. İlla ki o Konak Meydan'ında o zeybek oynanacak diyoruz. Şunu yapmayacağız. Bugüne kadar aldığımız, en iyi oyu alacağız diye bir hedefimiz olsun ama öyle değil. İnşallah İzmir'de AK Parti bir numara olacak. İnanın bana Türkiye'nin her sokağında ve şehrinde olduğu gibi, bugün başı dik, alnı açık, şöyle alımlı çalımlı yürüyecek olan Türkiye'de bir tek parti ve o bir tek partinin mensupları vardır. O da AK Partidir ve AK Partililerdir. Başka hiç kimse değildir. Onun için İzmir'in sokaklarında adım adım dolaşırken bu gururla dolaşacağız. Çünkü bir hizmet ettik. Hizmetkarlıkta bulunduk."

Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ise "Bizim hem kültürümüz hem de inancımız bir ana nehri temsil ediyor. Ana nehir bütün dünyada örnek olacak bir nehirdir. Ne var ki bu nehrin başında iyi bir lider olursa bu nehir coşarak gidiyor. Ne gibi mesela Turgut Özal gibi. Özal bıraktı Türkiye bir 10 sene kaybetti. Demek ki 2 şeye sahip çıkmamız lazım. Kültürümüzün temeli olan ana nehre ve onun liderine. Liderini buldu mu bu millet yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Örneği ortada. O liderin arkasında da sizler varsınız. İyi ki varsınız." diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de AK Parti ailesinin güçlü bir aile olduğunu, lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın ise dünya lideri olduğunu ifade etti.

Teşkilat mensuplarının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Sürekli, "Ramazan ayından sonra geçmişte görev yapan arkadaşlarımız için ilimizde bir birim oluşturuyoruz. Onların taleplerini yerine getirmek için bunu yapacağız." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da İzmir'de çok daha iyi seçim sonuçları alabilmenin mümkün olduğunu anlatırken, "2023 seçimlerinde şimdiye kadar almış olduğunuz en güzel neticeyle inşallah İzmir'de hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanımızı hem de milletvekilliği seçimlerinde milletvekillerimizi en çok sayı da çıkarmış oluruz." dedi.

Eski İzmir Milletvekili Ali Aşlık ise AK Parti'nin Türkiye için çok önemli çalışmalara imza attığını anlatırken, "Önümüzde önemli bir süreç var. Bu süreci doğru değerlendirmemiz lazım. 15 Temmuz da tanklarla bizi ezmeye kalkanlara fırsat vermedik. Tanklarla bizi ezemeyenleri sandık üzerinden bize ezdirmeyecek çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz." dedi.

İftar yemeğinde AK Parti'nin İzmir'deki kurucu il başkanı İsmail Katmerci de bir konuşma yaptı.

Yemeğe AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, Cemal Bekle, eski il başkanları ve milletvekilleri ile çok sayıda partili katıldı.