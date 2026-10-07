AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy'dan haberler.com'a özel Cemil Tugay açıklaması - Son Dakika
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AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy'dan haberler.com'a özel Cemil Tugay açıklaması

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımı, kentte ve ülke siyasetinde geniş yankı uyandırdı. Gelişmeyi değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Haberler.com’a yaptığı özel açıklamada Tugay’a "hoş geldiniz" diyerek süreci eser ve hizmet siyaseti açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirdi. Bursalı, merkezi hükümet ile yerel yönetimin uyum içinde çalışmasının İzmir’e sunulacak hizmetlerin verimliliğini artıracağını vurguladı.

İzmir’de siyaset gündeminin öne çıkan gelişmelerinden biri olan Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişi sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, Haberler.com’a özel değerlendirmesinde Tugay’ın yeni dönemde verdiği mesajlara ilişkin konuştu. Bursalı, Tugay’a “hoş geldiniz” derken, İzmir’de eser ve hizmet odaklı bir dönemin başlayacağını söyledi.

Bursalı, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana eser ve hizmet siyasetini önceleyen bir parti olduğunu belirterek, bu anlayışın hem yerel yönetimlerde hem de Ankara nezdinde defalarca ortaya konulduğunu ifade etti.

İzmir’de bugüne kadar AK Parti’nin en fazla dört ilçede belediye başkanlığı kazandığını ve bu ilçelerde birer dönem görev yaptığını hatırlatan Bursalı, AK Parti yönetimindeki ilçelerde gerçekleştirilen hizmetlerin vatandaşlar tarafından görüldüğünü söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy'dan haberler.com'a özel Cemil Tugay açıklaması

“İZMİR GENELİNDE ESER VE HİZMET POLİTİKASI HAKİM KILINACAK”

Şebnem Bursalı Aksoy, Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişiyle birlikte İzmir genelinde de eser ve hizmet politikasının öne çıkacağını belirterek, “Bugünden itibaren artık inşallah İzmir genelinde de eser ve hizmet politikası hakim kılınacak” dedi.

Bursalı, Tugay’a yeniden “hoş geldiniz” dileğinde bulunurken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yaptığı son konuşmada verdiği mesajları da değerlendirdi.

Tugay’ın açıklamalarındaki eser ve hizmet vurgusunu önemli bulduğunu belirten Bursalı, “Kendisi de zaten eser ve hizmet üzerine neler yapılacağının sözünü bir kez daha İzmirli hemşehrilerimize vermiş bulundu” ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy'dan haberler.com'a özel Cemil Tugay açıklaması

“CEMİL TUGAY DA TÜRKİYE KİTABINDA BİR SAYFAYA SAHİP”

Bursalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’yi “Türkiye kitabı” olarak nitelendirdiği sözlerine de atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti’nin millete hizmet etmek isteyen ve millet için dertlenen herkesin yer aldığı bir “Türkiye kitabı” olduğunu söylediğini aktaran Bursalı, Cemil Tugay’ın da bu anlayış içerisinde yer aldığını ifade etti.

Bursalı, Tugay’ın İzmirli vatandaşlar için çalışacağını belirterek, “Sayın Cemil Tugay da İzmirli hemşehrilerimiz için dertlendiğini bir kez daha ifade ederek artık AK Parti ailesinde ve bundan sonra bu Türkiye kitabında Ak belediyecilikle İzmir'imiz adına çok güzel şeyler yazacağına olan inancımız ve güvenimiz de tamdır” diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy'dan haberler.com'a özel Cemil Tugay açıklaması

“MERKEZİ HÜKÜMETLE YERELDE BİRLİK OLDUĞUNDA HİZMET DAHA VERİMLİ”

AK Parti İzmir Milletvekili Bursalı, açıklamasının sonunda Cemil Tugay’a başarı dileğinde bulundu. Merkezi hükümet ile yerel yönetimin birlikte hareket etmesinin vatandaşlara sunulan hizmetlerin verimliliğini artıracağını belirten Bursalı, bu durumun İzmir’de de görüleceğine inandığını söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy'dan haberler.com'a özel Cemil Tugay açıklaması

Bursalı, “Biz kendisine bugünden itibaren bir kez daha başarılar diliyoruz ve merkezi hükümetle birlikte yerelde birlik olunduğunda ortaya çıkan hizmetin orada yaşayan herkes için daha verimli olduğunun ispatını bir kez daha İzmir’de göstereceğimize olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy'dan haberler.com'a özel Cemil Tugay açıklaması - Son Dakika
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