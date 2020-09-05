AK Parti Karakeçili İlçe Başkanlığı Kongresi - Son Dakika

AK Parti Karakeçili İlçe Başkanlığına mevcut başkan Hasan Hüseyin Doğan seçildi.

Karakeçili Belediye Parkı'nda gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Delice Belediye Başkanı Turgut Özden, Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir ve partililer katıldı.

Can, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hep beraber çalışarak Türkiye'yi dünyada parlayan bir yıldız yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Hasan Hüseyin Doğan, ilçe başkanlığına yeniden seçildi.