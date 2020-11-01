AK Parti Keşan Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Altın seçildi - Son Dakika

AK Parti Keşan 6. Kadın Kolları Kongresi yapıldı, başkanlığa yeniden Nuriye Altın seçildi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan Lisesi bahçesinde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmasına İzmir'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulunarak başladı.

Tüm Türkiye'ye ve İzmir'e geçmiş olsun dileklerini ileten İl Başkanı İba, "Bakanlıklarımızın her biri kendi görev alanlarıyla ilgili olarak depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak, yaraları sarmak için hemen bölgeye gitmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Rabbim, vatanımızı ve milletimizi her türlü felaketten korusun" dedi.

Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören geçmiş dönem TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun vefatından duyduğu üzüntüyü de dile getiren İba, Kuzu'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Türkiye'de sadece ana kademelerinin değil, kadın kollarının da çok rahat bir şekilde kongre yapabildiği parti olan AK Parti'de, kadınlar ve gençlerle birlik içerisinde siyaset yapmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Başkan İba "Kongrelerimizde bizzat şahit olduğumuz bu muhteşem havayı, seçimlerde ilk durağımız olan 2023 yılına kadar daha da güçlendirecek, birliğimizi daha da kuvvetlendireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak, 2023 hedeflerimize ulaşana, bizden sonraki nesillere 2053 vizyonunu hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü bir Türkiye bırakana kadar durmayacağız, duraksamayacağız" diye konuştu.

Millete söyleyecek sözü, anlatacak projesi, kuracak ortak hayali, paylaşacak sevinci olmayan muhalefetin, birkaç ay önce 'Hükümet seçime hazırlanıyor' şeklinde ağız birliği yaparak ortaya çeşitli söylemler attığını vurgulayan Başkan İba, şunları kaydetti:

"Sonra yeni kurulan partilere tuzak kuruyorlar, bu yüzden hükümet erken seçime gidiyor' dediler. Tüm bunların içi boş çıkınca ise seçim isteyen kendileri oldu. Muhalefet temsilcileri her zaman olduğu gibi, dün söylediklerini bugün inkar ediyor.

Daha da üzücü ise yarın hiç birini söylememiş gibi davranıyorlar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Türkiye'de seçimler zamanında yapılacak' sözüyle, inşallah 2023 yılında hem hedeflerimize ulaşmanın sevincini, hem yeni vizyonumuzu milletimizle paylaşmanın heyecanını birlikte yaşayacağız."

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Nuriye Altın güven tazeleyerek Keşan İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kongreye, TBMM KEFEK Komisyon Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.