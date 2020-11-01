AK Parti Keşan Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Altın seçildi - Son Dakika

AK Parti Keşan Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Altın seçildi

01.11.2020 16:23
AK Parti Keşan Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Altın seçildi, System.String[]

AK Parti Keşan 6. Kadın Kolları Kongresi yapıldı, başkanlığa yeniden Nuriye Altın seçildi.

AK Parti Keşan 6. Kadın Kolları Kongresi yapıldı, başkanlığa yeniden Nuriye Altın seçildi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan Lisesi bahçesinde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmasına İzmir'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulunarak başladı.

Tüm Türkiye'ye ve İzmir'e geçmiş olsun dileklerini ileten İl Başkanı İba, "Bakanlıklarımızın her biri kendi görev alanlarıyla ilgili olarak depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak, yaraları sarmak için hemen bölgeye gitmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Rabbim, vatanımızı ve milletimizi her türlü felaketten korusun" dedi.

Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören geçmiş dönem TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun vefatından duyduğu üzüntüyü de dile getiren İba, Kuzu'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Türkiye'de sadece ana kademelerinin değil, kadın kollarının da çok rahat bir şekilde kongre yapabildiği parti olan AK Parti'de, kadınlar ve gençlerle birlik içerisinde siyaset yapmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Başkan İba "Kongrelerimizde bizzat şahit olduğumuz bu muhteşem havayı, seçimlerde ilk durağımız olan 2023 yılına kadar daha da güçlendirecek, birliğimizi daha da kuvvetlendireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak, 2023 hedeflerimize ulaşana, bizden sonraki nesillere 2053 vizyonunu hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü bir Türkiye bırakana kadar durmayacağız, duraksamayacağız" diye konuştu.

Millete söyleyecek sözü, anlatacak projesi, kuracak ortak hayali, paylaşacak sevinci olmayan muhalefetin, birkaç ay önce 'Hükümet seçime hazırlanıyor' şeklinde ağız birliği yaparak ortaya çeşitli söylemler attığını vurgulayan Başkan İba, şunları kaydetti:

"Sonra yeni kurulan partilere tuzak kuruyorlar, bu yüzden hükümet erken seçime gidiyor' dediler. Tüm bunların içi boş çıkınca ise seçim isteyen kendileri oldu. Muhalefet temsilcileri her zaman olduğu gibi, dün söylediklerini bugün inkar ediyor.

Daha da üzücü ise yarın hiç birini söylememiş gibi davranıyorlar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Türkiye'de seçimler zamanında yapılacak' sözüyle, inşallah 2023 yılında hem hedeflerimize ulaşmanın sevincini, hem yeni vizyonumuzu milletimizle paylaşmanın heyecanını birlikte yaşayacağız."

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Nuriye Altın güven tazeleyerek Keşan İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kongreye, TBMM KEFEK Komisyon Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti, Türkiye, Kadın, Keşan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Keşan Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Altın seçildi - Son Dakika


Son Dakika

Azerbaycan, Zengilan'da Ermenilere ait çok sayıda silahı ele geçirdi Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup etti CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok İzmir Valisi Köşger soygunculara karşı uyardı: Hasar tespiti için yetkili ekipler dışında kimseyi evinize sokmayın "Ölürüm de atmam dediği" 50 kediyle birlikte enkaz altında kaldı Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Medya sektöründe çalışan genç kadın, evinde çıkan doğal gaz patlaması sonucu yaşamını yitirdi Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor
Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
16:12
Konyaspor, Başakşehir maçı kadrosunun görselinde İzmir'in ilçelerine yer verdi Konyaspor, Başakşehir maçı kadrosunun görselinde İzmir'in ilçelerine yer verdi         
16:00
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
Enkazdan çıkan dram: Ölen torununun elini 14 saat bırakmadı, feryatları yürekleri dağladı Enkazdan çıkan dram: Ölen torununun elini 14 saat bırakmadı, feryatları yürekleri dağladı         
15:15
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı         
15:01
Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek         
14:32
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı 4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı         
11:58
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü         
10:57
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Tuvana Türkay'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Tuvana Türkay'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
23:04
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi         
18:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 16:32:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Keşan Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Altın seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei