AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın halası Mevlüde Çelik defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın halası Mevlüde Çelik defnedildi - Son Dakika

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın halası Mevlüde Çelik defnedildi

6 saat önce

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın dün vefat eden halası Mevlüde Çelik, Körfez ilçesinde toprağa verildi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın halası Mevlüde Çelik defnedildi, System.String[]

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın dün vefat eden halası Mevlüde Çelik, Körfez ilçesinde toprağa verildi.

Hayatını kaybeden 83 yaşındaki Mevlüde Çelik için Kışladüzü Camisinde cenaze namazı kılındı.

Çelik'in cenazesi, İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından kıldırılan namazın ardından Yukarı Hereker Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, milletvekili Işık ve yakınlarının yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bazı ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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