Son Dakika Haberleri: Ak parti'li akbaşoğlu: bizi aldatmaya yönelik operasyonlara müsaade etmeyeceğiz
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Ak parti'li akbaşoğlu: bizi aldatmaya yönelik operasyonlara müsaade etmeyeceğiz

50 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye bugün bölgesinde ABD, Rusya, İran ve diğer ülkelerle interaktif bir dış politika yürüterek güvenli bölge oluşturma çabası içinde.

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye bugün bölgesinde ABD, Rusya, İran ve diğer ülkelerle interaktif bir dış politika yürüterek güvenli bölge oluşturma çabası içinde. Bizi aldatmaya yönelik bir operasyon söz konusu olursa buna asla müsaade etmeden kendi göbeğimizi kendimiz keserek gereken neyse mutlaka yapacağız" dedi.

AK Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı, 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, partisinin kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye'yi üç kat büyüttüğünü söyledi. Akbaşoğlu, AK Parti hükümetinin hizmetlerinin çok büyük olduğunu aktararak, "80 yıllık hizmetleri terazinin bir kefesine koyun son 17 yılda AK Parti'nin yapmış olduğu hizmetleri terazinin diğer kefesine koyun, AK Parti'mizin yaptığı hizmetler daha ağır basacaktır" dedi.

'KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESERİZ'

Akbaşoğlu, Suriye'de güvenli bölge kurulması çalışmalarına değinerek, "Türkiye bugün bölgesinde ABD, Rusya, İran ve diğer ülkelerle interaktif bir dış politikası yürüterek, güvenli bölge oluşturmak suretiyle 4 milyon misafirimizin kendi ülkesinde yaşayabilmesi noktasında önemli adımlar atıyor. Güvenli bölge oluşturmayla ilgili bizimle doğru partnerlik yapacaklarla beraber bunu gerçekleştireceğiz. Bizi aldatmaya yönelik bir operasyon söz konusu olursa buna asla müsaade etmeden kendi göbeğimizi kendimiz keserek gereken neyse mutlaka yapacağız" diye konuştu.

'ZAFERLE NETİCELENDİRECEĞİZ'

Ülke sınırları içinde terörün bitme noktasında geldiğini dile getiren Akbaşoğlu, "İçeride nasıl teröristleri temizledikse şimdi de Irak'ta, Suriye'de bize yöneltilen terör örgütlerinin köküne kibrit suyu koymak için Kıran ve Pençe harekatını da zaferle neticelendireceğiz inşallah. Cumhuriyet kurulduktan sonra iki defa sınır ötesi harekatımız olmuştur. İlki 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, ikincisi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde El Bab, Cerablus, Azez, Afrin harekatı başlatıldı. Afrin'de ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor ve dalgalanmaya da devam edecek" şeklinde konuştu.


Amerika Birleşik Devletleri, Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:53 Kaynak: DHA
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