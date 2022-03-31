AK Parti'li Avcı ve Günay Eskişehir'de ulaşımla ilgili bilgilendirmede bulundu - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Hasan Polatkan Havaalanı ile ilgili kamuoyuna yanlış bir intiba uyandırılmaya çalışıldığını söyledi.

Nabi Avcı, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı binasında AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve İl Başkanı Zihni Çalışkan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Hasan Polatkan Havaalanı ile ilgili medyanın yanı sıra siyasi grup toplantılarında gerçeğe uymayan bilgilerin verildiğini belirtti.

Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanının, Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin temelini oluşturan Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 1986 yılında açıldığını belirten Avcı, şunları söyledi:

"Daha çok bir eğitim tesisi olarak hizmete açılmıştır. Pilotaj ve hava trafik kontrolü bölümlerindeki eğitim için. Bir eğitim tesisi olarak açılmıştır. Kim açmıştır? Anadolu Üniversitesi. Hangi birim için Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu için. Daha sonra bu havalimanı AK Parti döneminde 2005 yılında yurt dışı uçuşlar için uygun standartlara getirilmiş ve havaalanı 19 Eylül 2005 tarihli bakanlık oluru ile geçici hava hudut kapısı olarak ilan edilmiştir. Yani, bu havaalanının yurt dışı uçuşlarda yetkilendirilmesi 2005 yılında yapılmıştır. Bunun üzerine Eskişehir- Brüksel arasında ilk yurt dışı uçuşlar başlamıştır. 2007 yılında da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından havaalanı yapım, işletim ve sertifikalandırma yönetmenliği kapsamında Türkiye genelinde ruhsatlandırılan 21. havalimanı olmuştur. Ne zaman 2007 yılında. Belçika, Almanya, Fransa, İstanbul, Eskişehir arasında yolcu talibini daha büyük uçaklarla karşılamak isteyen havayolu işletmelerinin başvurusu ve talepleri dikkate alınarak 2011 yılında yeni bir alt yapı geliştirme projesi gerçekleştirilmiştir."

Geçen sürede pist, apron ile taksi yolu sahalarının genişletildiğini ve mukavemetlerinin arttırıldığını anlatan Avcı, bu kapsamda 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olan pist boyutlarına ulaşıldığını dile getirdi.

Havaalanının yolcu trafiğine hizmet etmek amacıyla apron genişletme çalışmalarının da tamamlandığını anlatan Avcı, "2015 yılına kadar Eskişehir Anadolu Havaalanı adıyla trafiğe açık olan havalimanı 9 Temmuz 2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanan bakanlar kurulu kararı ile Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı adını almıştır. Havalimanı, 21 Ekim 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile uluslararası giriş çıkışa açık daimi hudut kapısı olarak belirlenmiştir. Günümüzde, Belçika, Almanya, Hollanda ve Fransa'daki 6 uçuş noktasına dış hat uçuşları yapılmaktadır. 2021 yılı yolcu trafik sayısı, pandemi dönemidir o dönem 27 bine ulaşmıştır. Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki pilotaj, hava trafik kontrolü, uçak gövde ve motor bakımı, havacılık elektrik ve elektroniği ve havacılık yönetimi lisans bölümleri ile lisansüstü programları ile hem akademik hem de operasyonel anlamda biriktirdiği 35 yıllık bilim ve deneyimle havalimanı emniyetli, güvenli, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmekte olup, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra Eskişehir ve bölge halkına fayda sağlayacak şekilde yönetilmeye devam etme kararlılığındadır."

"Çocukça twetlerle köpürtmeye gayret ettiler"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, grup toplantısında Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın Yılmaz Büyükerşen tarafından devletten ve hazineden bir kuruş almadan yapıldığını söylediğini belirten Avcı, "Ben doğrusu yanlış bilgilendirme diyeceğim ama bunun için bilgilendirmeye gerek yok. Yani, devlet nasıl işler, bütçe nedir? Devlet bütçesi nedir? Üniversite nedir, üniversite bütçesi nedir, nasıl oluşturulur? Üniversiteler kendilerine nereden kaynak bulurlar? Bunlar ekonomiye giriş derslerinde anlatılır. Rektörlerin kendi ceplerinden devletten, hazineden bir kuruş almadan bırakın bir havaalanı açması, yapması basit kırtasiye malzemesi almaları bile mümkün değildir. Bütçe tekniği bakımından her iktisat öğrencisinin, idarecinin bildiği, bilmesi gerektiği bir konu. Hasan Polatkan Havaalanı ile ilgili kamuoyuna yanlış bir intiba uyandırılmaya çalışıldı. Bunu da daha sonra Eskişehir milletvekili arkadaşlarımız attıkları o çocukça twetlerle köpürtmeye gayret ettiler." diye konuştu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise kara yollardaki çalışmalarla ilgili gelinen son durum hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştüklerini bildirdi.

Yol yapımlarının hızlandırılması ve Kırka yolunun da yatırım planına alınmasını görüştüklerini anlatan Günay:

"Bize söylenen, Eskişehir- Sarıcakaya, Eskişehir- Alpu yollarını bir an önce bitmesini heyet olarak tekrar gündeme getirdik. Kırka yolu yatırım planına alındı. en azından bu yıl 15 kilometrelik bir bölümünün hemen yapılmasına yönelik çalışmaların da başlayacağı bize bildirdiler. Sarıcakaya yolu devam ediyor o da bu yıl sonuna kadar bitmesi için takiplerimiz devam edecek. Alpu- Mihalıççık yoluna hemen başlanılmasına yönelik isteğimizi arz ettik. Bunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. TOKİ konusunda ise 50 ve 100 bin konutluk projeler kapsamında hepsi birleştirildi. Tepebaşı ilçesinde yapılacak projede Mamuca'ya aktarıldı. Şu anda zeminde tespitleri yapıldı. Alan da belli. 4 etapta ihaleye çıkılıyor. Birinci etap 598 ve ikinci etap 428 konutun ihaleleri yapıldı TOKİ'de değerlendirilmesi devam ediyor. 3. etap ise 1 Nisan'da 1035 konutun ihalesi yapılacak. 4. etap 1048 konut 11 Nisan'da ihalesi yapılacak. Toplam, 3 bin 109 konut projesi şuanda devam ediyor."

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi Projesi hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na bilgi verdiğini ifade etti.