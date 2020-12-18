AK Parti'li Aydemir'den CHP'li Özel'in sözlerine tepki - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir'den CHP'li Özel'in sözlerine tepki

18.12.2020 17:55
AK Parti'li Aydemir'den CHP'li Özel'in sözlerine tepki, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, millet iradesiyle seçildiğini belirterek, "Dolayısıyla ona diktatör yakıştırması yapmak, terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır, iffetsizliktir.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, millet iradesiyle seçildiğini belirterek, "Dolayısıyla ona diktatör yakıştırması yapmak, terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır, iffetsizliktir." dedi.

Aydemir, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı bütçesinin değerlendirmesini yaptı.

2021 yılı bütçesinin AK Parti hükümetlerinin 19'uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ise 3'üncü bütçesi olduğunu anımsatan Aydemir, "Bu bizim şeref levhamızdır. Hiçbir siyasi yapıya 19 defa üst üste bütçe yapma şerefi nasip olmamıştır. 18 yılda 180 yılı aşkın zamana yayılacak hizmetler yaptık. Milletimizi müreffeh şartlarda yaşatmanın gayreti içinde olduk." dedi.

Türkiye'de ekonomik daralmanın söz konusu olduğunu, iktisadi yönden yaşanan sıkıntıların tamamının AK Parti yönetimlerinin dışında geliştiğini belirten Aydemir, yaşanan sıkıntıların sebebinin kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına alması olarak değerlendirilebileceğini aktardı.

Aydemir, övünülerek anlatılan büyük ekonomik sistemlerin bile salgın döneminde alt üst olduğunu, Türkiye'nin ise son çeyrekte 6,4'lük bir büyüme ile dünya ülkeleri arasında birinci sıraya yerleştiğini vurguladı.

Türkiye'nin uzun süredir terörle mücadele ettiğini, iktisadi vasatta birtakım aktarımların buralara yansıdığının altını çizen Aydemir, şöyle konuştu:

"Keşke sulh üzere bir zeminde yaşasak da oralara aktarılan kaynaklar milletimize yönelse. Üzüldüğümüz şey; sureti haktan gözükenler var maalesef. Hem bu terörist zemine destek olanlar, teröristleri teşvik edici tarzı benimseyenler bu kaynakların oralara aktarılmasına vesile oluyorlar, hem de TBMM zeminine gelip sanki hiçbir payları yokmuş gibi sureti haktan gözükerek iktisadi kırılmaları AK Parti'ye yamamaya çalışıyorlar. Milletimiz bunu da görüyor. Bu bütçe çalışanın çalışmayanın, esnafın, tüccarın, sanayicinin, çiftçinin bütçesi konumundadır. Bütçe bu haliyle bereketin tarifidir. Cumhurbaşkanlığının üçüncü bütçesi, yüreğimizi rahatlatan, göğsümüzü gere gere milletimize sunacağımız bir bütçe olmuştur."

İbrahim Aydemir, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik edep ve haya dışı ifadeler kullandığını söyledi.

Aydemir, şöyle devam etti:

"Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik 'diktatör' yakıştırması yaparak Meclisin vahametine yakışmayacak edepsizliği ortaya koymuştur. Diktatörün alası kendi lideridir. Diktatörün açığa çıkmış hali kendisidir. Diktatörlük, milletin iradesine rağmen bir duruş sergilemektir. Millet irade ortaya koyuyor ve insanları milletvekili olarak bir partiden seçip buraya gönderiyor. 'Burada şu parti çatısı altında bize hizmet edin' diyor. Elbette milletvekili kendi iradesiyle istifa edebilir ancak bu Meclis, lider söyledi diye toplu biçimde onlarca milletvekilinin bir başka partiye kiralandığını gördü. Bu kiralama işini de ancak bir diktatör yapabilir. Cumhurbaşkanımız milletin iradesiyle o makama gelmiştir. Dolayısıyla ona 'diktatör' yakıştırması yapmak, terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır, iffetsizliktir. Cumhurbaşkanımıza diktatör yakıştırması yapmak yurt dışından medet uman yapıların işidir."

Yaşar Kırkpınar ise Özgür Özel'in bu yakıştırmasının, CHP'deki karışıklıkları örtmeye yönelik bir hamle olduğunu söyledi.

Yapılanı, CHP'nin içindeki çirkin işleri bertaraf edebilmek adına sergilenen çırpınışlar olarak değerlendirmek gerektiğini ifade eden Kırkpınar, "Bu çırpınışların onlara hiçbir faydası olmayacaktır. Neyi kendilerine kalkan etmeye çalışırlarsa çalışsınlar, onları kurtaramayacaktır. CHP Grup Başkanvekilinin Cumhurbaşkanımıza yapmış olduğu bu hakareti kabul etmiyoruz, şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

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