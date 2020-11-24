AK Parti'li Çalık'tan CHP'li Çeviköz'ün açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün, "ABD başkanlık seçimini kazanan Joe Biden yönetiminden beklentilerinin, Türkiye'de demokrasiye vurgu yapması" yönündeki sözlerine ilişkin, Atatürk'ün kemiklerini sızlatan bu şahıs haddi ve hududu çoktan aşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, partisinin Yazıhan İlçe Başkanlığında yaptığı açıklamada, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün, "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması" şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Çalık, "Atatürk'ün kemiklerini sızlatan bu şahıs haddi ve hududu çoktan aşmıştır." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çalık, Çeviköz'ün Türkiye aleyhine sayısız açıklaması bulunduğunu ifade etti.

Çalık, partilerinin eser siyasetinden bahseden tek parti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dikkat edin Kılıçdaroğlu ve ekibi hiç eser siyasetinden bahsediyor mu? Şunu yaptık, bunu yapıyoruz veya şunu yapacağız, diyorlar mı? Dillerine doladıkları tek şey var, yalan siyaseti. Biz eserlerimizle, projelerle konuşuyoruz. 19 milyon 321 bin lira proje bedelli Yazıhan'a üst geçit yapıyoruz. 132,5 milyon metreküp depolaması olan Boztepe Recai Kutan Barajı'ndan alınan sulama suyu ile 92 bin 300 dekar alan sulanıyor ve proje tutarı 100 milyon lira olan DSİ'nin yaptığı pompaj sulaması çalışmasıyla 20 bin 820 dekar alanın daha sulanması planlanıyor."