AK Parti'li Çalık'tan CHP'li Çeviköz'ün açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Çalık'tan CHP'li Çeviköz'ün açıklamalarına tepki Açıklaması

24.11.2020 17:05
AK Parti'li Çalık'tan CHP'li Çeviköz'ün açıklamalarına tepki Açıklaması, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün, "ABD başkanlık seçimini kazanan Joe Biden yönetiminden beklentilerinin, Türkiye'de demokrasiye vurgu yapması" yönündeki sözlerine ilişkin, Atatürk'ün kemiklerini sızlatan bu...

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün, "ABD başkanlık seçimini kazanan Joe Biden yönetiminden beklentilerinin, Türkiye'de demokrasiye vurgu yapması" yönündeki sözlerine ilişkin, Atatürk'ün kemiklerini sızlatan bu şahıs haddi ve hududu çoktan aşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, partisinin Yazıhan İlçe Başkanlığında yaptığı açıklamada, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün, "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması" şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Çalık, "Atatürk'ün kemiklerini sızlatan bu şahıs haddi ve hududu çoktan aşmıştır." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çalık, Çeviköz'ün Türkiye aleyhine sayısız açıklaması bulunduğunu ifade etti.

Çalık, partilerinin eser siyasetinden bahseden tek parti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dikkat edin Kılıçdaroğlu ve ekibi hiç eser siyasetinden bahsediyor mu? Şunu yaptık, bunu yapıyoruz veya şunu yapacağız, diyorlar mı? Dillerine doladıkları tek şey var, yalan siyaseti. Biz eserlerimizle, projelerle konuşuyoruz. 19 milyon 321 bin lira proje bedelli Yazıhan'a üst geçit yapıyoruz. 132,5 milyon metreküp depolaması olan Boztepe Recai Kutan Barajı'ndan alınan sulama suyu ile 92 bin 300 dekar alan sulanıyor ve proje tutarı 100 milyon lira olan DSİ'nin yaptığı pompaj sulaması çalışmasıyla 20 bin 820 dekar alanın daha sulanması planlanıyor."

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çalık'tan CHP'li Çeviköz'ün açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, "Görevinden affını talep etti" ifadesini değiştirerek yeni paylaşım yaptı El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 18 yaralı Amasya elmasına Afrika'dan talip çıktı Sosyal medya devi Facebook, İzmirli depremzedeler için 1 milyon TL'lik yardım yapacak Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar "inşaattan düştüm" diyerek istifa etti Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu
2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi 2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi         
17:05
Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez         
16:44
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti         
15:50
17 futbolcusu koronavirüse yakalanan Çorum FK, Türkiye Kupası'ndaki Altınordu maçına çıkamayacak 17 futbolcusu koronavirüse yakalanan Çorum FK, Türkiye Kupası'ndaki Altınordu maçına çıkamayacak         
15:39
Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin yıllık büstler ve 300 basamaklı merdiven bulundu Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin yıllık büstler ve 300 basamaklı merdiven bulundu         
14:55
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanunu Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanunu Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kadın yolcusunu taciz edip Kadın yolcusunu taciz edip "Sana ev açarım" diyen minibüs şoförüne 9,5 yıl hapis istemi         
13:53
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Papa, Uygur Türklerini 'zulüm altındaki' halklar arasında saydı! Çin 'asılsız' diyerek tepki gösterdi Papa, Uygur Türklerini 'zulüm altındaki' halklar arasında saydı! Çin 'asılsız' diyerek tepki gösterdi         
13:45
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Tecavüzle suçlanan profesöre, 'uygunsuz tedavi'den meslekten men cezası verilmiş Tecavüzle suçlanan profesöre, 'uygunsuz tedavi'den meslekten men cezası verilmiş         
12:05
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 17:26:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Çalık'tan CHP'li Çeviköz'ün açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei