AK Parti'li Çelik: Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir gündem yok
AK Parti'li Çelik: Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir gündem yok

AK Parti\'li Çelik: Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir gündem yok
09.02.2026 18:39
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Pek çok belediye başkanının partimize dönük talebi var. Bugün itibarıyla Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir gündem yok, verilmiş bir karar yok" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Pek çok belediye başkanının partimize dönük talebi var. Bugün itibarıyla Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir gündem yok, verilmiş bir karar yok" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı gerçekleştirdi. Çelik, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin, "Vatandaşlarımızın evlerine kavuşması, normal bir hayata kavuşmaya adım atmaları en büyük sevincimiz oluyor. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren o günün arkasından her toplantımızda bu konuyu gündemimizde tuttu ve yakın bir şekilde takip etti. Bir yandan felaketle uğraşırken bir yandan yalanlarla uğraşıyorduk. Hırsızlık, yağma olayları çıktı. Bunlarla hep beraber mücadele edildi. Bu yıl dönümünde en üzücü olaylardan bir tanesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı üslup ve sözlerdi. Bütün yapılanları gölgelemeye çalışan bir üslup içerisinde kendilerine ait belediyelerin birtakım oraya dönük katkılarını anlatmaya çalışırken aslında bunların birçoğunun katkı olmadığını itiraf eden sözler ortaya koydu. Büyük felaketler karşısında millet ve devlet enkaz altında kalmıyor; ama bazı siyasi partilerin zihniyeti ve söylemi enkaz altında kalabiliyor" dedi.

Ramazan ayının yaklaştığını hatırlatan Çelik, "Teşkilat olarak vatandaşlarımızla buluşacağız. Bakanlarımızla birlikte sahada olacağız. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, yapılacak faaliyetlerle ilgili bir sunum yaptı. Sunumu MYK'mızdan onay aldı. Faaliyetler ramazan ayı boyunca yürütülecek. Ramazan ayında Suriyeli kardeşlerimizin hiçbirini de yalnız bırakmayacağız. Ona dönük olarak da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'ODAĞIMIZI KAYBETMEYECEĞİZ'

Çelik, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' sürecine ilişin çalışmaların kesintisiz devam ettiğini kaydederek, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge'nin ortaya koyduğumuz ilkeler etrafında şekillenmesi söz konusu. Buna dönük olarak dezenformasyonlar, çerçevenin dışına taşmaya çalışan söylemler, odağımızı kaybettirmeye dönük söylemler olabiliyor; ama bunlara gereken cevaplar veriliyor. Odağımızı kaybetmeyeceğiz. Manipülasyon ve provokasyonun bizi yolumuzdan geri çevirmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye konusunda 'Tek millet tek ordu' ilkesini değerlendirdiğini, Suriye'nin kuzeydoğusundaki yerleşik terör örgütünün faaliyetlerinin bertaraf edilmesiyle 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' sürecinin bir engelden kurtulduğunu dile getirdiğini aktardı.

'ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK İÇİN HASSAS OLMAMIZ GEREK'

Sosyal medya konusunda bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Çelik, dünyada da benzer çalışmaların yapıldığına dikkat çekti. Çelik, "Çocuklarımızı korumak için bu konuda daha hassas olmamız gerektiği açıktır. Türkiye, siber alandaki egemenliğini korumak için de tavizsiz bir mücadele sürdürecektir. Sosyal medya yasasını da özgürlüğümüzü koruma çerçevesinde ve bu teknoloji oligarklarının her şeyi yönetme saldırganlığına karşı bir set oluşturma çerçevesinde ele almış olacağız" diye konuştu.

'İRAN TOPLUMU KENDİ DİNAMİKLERİYLE ÇÖZMELİDİR'

İran'daki gelişmelere ilişkin Çelik, "Müzakereler başladı. Bu müzakereler yoluyla konuların çözülmesinin önemli olduğunu değerlendiriyoruz. İran'a dışarıdan yapılacak bir müdahale yanlış analizlere dayanır. İran'da tabii ki sorunlar var; ama bunu İran toplumu kendi dinamikleriyle çözmelidir" dedi.

Nefret siyasetinin bir hastalık olduğunu vurgulayan Çelik, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sözleri eleştirdi.

'BU YOLU BERABER YÜRÜYECEĞİZ'

Çelik, MHP'nin 57'nci kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Cumhur İttifakı olarak biz büyük bir mücadele verdik ve bundan sonra da hem bölgesel politikalar açısından, hem de siyaset açısından daha uzun yollar aşacağız, bu yolu beraber yürüyeceğiz" dedi.

'ÖZÜR DİLENMESİ GEREKEN BİR KONU'

Çelik, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çelik, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Özarslan'a yönelik sözleri ile ilgili, "CHP Genel Başkanı'nın kullandığı ifadeler skandal. CHP bu hale nasıl geliyor, bu şekilde bir seviye yoksunluğunun içine nasıl düşüyor bunu CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın değerlendirmesi gerektiği gibi milletimiz de değerlendirecektir. Bu şekilde bir gündem çerçevesinde yapılan savunmalar, o mesajlardan daha kötü. Çıkıp özür dilenmesi gereken bir konu. Keçiören Belediye Başkanı'nın partimize geçmesiyle ilgili Genel Başkanımız böyle bir konuyu değerlendirmedi. Pek çok belediye başkanının partimize dönük talebi var. Bugün itibarıyla Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir gündem yok, verilmiş bir karar yok" ifadelerini kullandı.

'HUKUKEN GEREĞİ YAPILACAKTIR'

Ankara'da TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin soruya Çelik, "Kardeşimizin hayatını kaybetmesi çok üzücü. Hukuken gereği yapılacaktır. Biz de takip edeceğiz" dedi.

Deprem bölgesinde yardımların mezhep gruplarına göre yapıldığı ve Alevilerin dışlandığı yönündeki ifadelerin iftira olduğunu vurgulayan Çelik, "Herkesin çok dikkatli olması gerekir. Bazı cümleler ezbere kuruluyor. O gün sahada olan herkes biliyor ki herkes elinden gelen yardımı ilk mağdura, ilk ihtiyaç duyana ulaştırmak için insanüstü bir gayretle çalıştı" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMENİN KARŞILIĞI YOK'

Çelik, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in çarşamba günü Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, "Libya'nın istikrarına büyük önem veriyoruz. Libya'nın doğusu ve batısı arasındaki ayrımın ortadan kalkması ve Libya'nın bir bütün olarak bundan sonraki yılları kucaklaması konusunda elimizden gelen pozitif katkıyı Türkiye olarak vermeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Mısır ziyareti tarihi bir ziyaretti. Doğu Akdeniz'de o kadar çok savaş gemisi var ki neredeyse balıkçı gemisinin gidecek yeri kalmadı. Çok büyük bir tansiyon var. Bunun düşürülmesi gerekiyor. Mısır'la, Libya'yla birçok alanda olduğu gibi savunma alanında da iş birliğimizi artırmaya devam ediyoruz. Yunanistan Başbakanı'nın ziyareti gerçekleşecek. Biz her zaman şunu söyledik; bütün sorunlarımızı masada çözebiliriz. Çok uzun zamandır Yunanistan kendi sorunlarını Avrupa Birliği'nin sorunu haline getirmeye çalışıyor. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında bunların Avrupa'nın geleceğine ve güvenliğine hiçbir katkı sağlamadığı görüldü. Rum tarafının dikkat etmesi gereken şey bu sorunların çözümü Rum tarafını başka ülkelerin karargahı haline getirmekle olmaz. Türkiye'nin en ufak bir sorun yaşadığı ülkeyi, davet etmeyi birinci önceliği haline getirmiş Rum tarafı. Aşırı silahlanma yarışı içerisine giriyor. Bunların hiçbir faydası olmaz. Doğru konu sorunları masada çözmektir. Türkiye'yi tehdit etmek herhangi karşılığı olan bir şey değil. Rum tarafı bundan kaçınmalı" dedi.

Kaynak: DHA

Ömer Çelik, AK Parti, Güvenlik, Politika

Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik: Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir gündem yok - Son Dakika

SON DAKİKA: AK Parti'li Çelik: Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir gündem yok - Son Dakika
