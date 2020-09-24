AK Partili Hamza Dağ'dan Doğu Akdeniz değerlendirmesi - Son Dakika

AK Partili Hamza Dağ'dan Doğu Akdeniz değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bugüne kadar bir araya gelmeyen yapıları birlikte gördüklerini belirterek, "En büyük zulmü tek parti döneminde gördük diyenler sırf AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan iktidardan gitsin diye CHP ve İYİ Parti'nin yanında ileri karakol olmuş vaziyette.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bugüne kadar bir araya gelmeyen yapıları birlikte gördüklerini belirterek, "En büyük zulmü tek parti döneminde gördük diyenler sırf AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan iktidardan gitsin diye CHP ve İYİ Parti'nin yanında ileri karakol olmuş vaziyette." dedi

Dağ, Siyaset Akademisi'nin 19. dönem sertifika törenine katılmak için geldiği Van'da, partisinin İl Başkanlığında oluşturulan kütüphane açılışına katıldı, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Partililere seslenen Dağ, iktidarları döneminde önemli projeleri gerçekleştirdiklerini, bunların başında insan hak ve hukuku, düşünce ile ifade özgürlüğü ve dini özgürlüklerin geldiğini söyledi.

Bugünlerde çok farklı bir siyasi atmosferin yaşandığını vurgulayan Dağ, şu değerlendirmede bulundu:

"2023 seçimlerine gidilen bu süreçte AK Parti karşıtlığı ve Recep Tayip Erdoğan'ı bir daha cumhurbaşkanı yapmamak için bugüne kadar bir araya gelmeyen yapıları birlikte görüyoruz. 'En büyük zulmü tek parti döneminde gördük.' diyenler sırf AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan iktidardan gitsin diye CHP ve İYİ Parti'nin yanında ileri karakol olmuş vaziyette. Biz safları sık tutacağız. Bu bölgeye ve Türkiye'nin tamamına daha sık gideceğiz. Daha iyi çalışmalar yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki seçimde de bu farkımızı ortaya koyacağız."

"Geri adım attırmaya çalıştılar fakat başaramadılar"

" Fransa, Mısır, İsrail ve Yunanistan her biri bize Doğu Akdeniz'de geri adım attırmaya çalıştılar fakat başaramadılar." diyen Dağ, şöyle devam etti:

" Libya'da da başaramadılar, başaramayacaklar. Bugünlerde yüzyılın ihanet anlaşmaları yapılıyor. Kudüs'ü, Filistin'i bazı ülkeler yaptıkları anlaşmalarla satıyor. Bu anlaşmalar para karşılığında yapılıyor büyük ihtimalle. Şunu gayet iyi bilsinler 83 milyonun tamamı Filistin ve Kudüs davasında aynı kanaatte, hissiyatta ve heyecandadır. Bugüne kadar bunda hiçbir geri adım olmadı, bundan sonra da olmayacak. Bu millet her türlü ihanet anlaşmasının önünde olacaktır. Mazlum ve mağdur coğrafyada yaşayanların her zaman yanında olacağız."

19. Dönem Siyaset Akademisi Sertifika Töreni

Dağ, daha sonra Şişli Öğretmen Evi'nde düzenlenen 19. Dönem Siyaset Akademisi Sertifika Töreni'ne katıldı.

Sertifika almaya hak kazananları tebrik eden Dağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 40 merkezde bu eğitimler veriliyor. 2008'de Siyaset Akademisi başladı. Akademiye o tarihten bu yana Allah'a hamdolsun hiç ara vermeden devam ettik. Biz siyaset akademisini oluşturdukça diğer siyasi partiler de siyaset akademileri düzenledi ama kimse böyle bir organizasyonu ortaya koyamadı. Çünkü biz tüm illerin hem ders programlarını hem de eğitim verecek hocaları ayarladık. 18. dönem Siyaset Akademisi başlarken CHP Genel Başkanı'na 'bugüne kadar girdiğin her seçimi kaybettin gel bizim siyaset akademimizde bir diploma al belki bir şeyler öğrenirsin.' çağrısında bulunmuştum. Akademiye gelmedi kaybetti. Bundan sonrada kaybetmeye devam edecek."

Katılımcılara sertifikalarının verildiği programa, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililer katıldı.

AK Partili Hamza Dağ'dan Doğu Akdeniz değerlendirmesi

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Hamza Dağ, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 19:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Hamza Dağ'dan Doğu Akdeniz değerlendirmesi - Son Dakika


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